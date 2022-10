Einzigartiges Wohnprojekt Save the date: Info-Tag zum historischen Wohntraum Burgblick Landskron Villach/Landskron - Majestätisch gelegen, zwischen Bergen und Seen, ist das Wohnprojekt "Burgblick Landskron" im gleichnamigen Villacher Ortsteil, ein Ort der die Villacher Geschichte des Lebens neu erzählt. Auf über 3.000 Quadratmeter bieten 22 Eigentumswohnungen ihren zukünftigen Bewohnern ein unvergleichliches Wohnerlebnis für hoheitliche Ansprüche. Am 7. Oktober gibt es erstmals die Möglichkeit, sich das Projekt genauer anzusehen! von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) Werbung Moderne Formen gepaart mit historischer Lage und einmaligem Ausblick. "Burgblick Landskron" überzeugt auf allen Ebenen © SYMBOLBILD Nageler Immobilien

Das Wohnprojekt “Burgblick Landskron” ist ein generationenübergreifender, ökologischer und nachhaltiger Wohn- und Lebensraum. Der Fokus liegt auf persönlicher Entfaltung, gemeinschaftlichem Zusammenleben sowie nachhaltiger Ressourcenteilung. In zwei modernen Baukörpern mit je drei Etagen ermöglichen 22 Eigentumswohnungen mit 2 bis 4 Zimmern samt Balkon, Terrasse oder Garten genug Platz zum Leben. Die über 200 Quadratmeter Geschäftsflächen sind zudem der ideale Ort, um produktive Arbeit in ruhigem Ambiente mit einzigartigen Ausblick auf die Burg Landskron zu verrichten. Zur kompletten Entfaltung des Lebensraumes, wurden zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage, aber auch für Besucher im Freibereich geschaffen. Auf Barrierefreiheit wurde bei den Parkplätzen und Aufzügen genauso geachtet, wie auf ein ausgelassenes Toben der kleinsten Bewohner am hauseigenen Spielplatz. Fahrradabstellplätze und großzügige Kellerabteile schaffen Platz für jegliche Hobbys und Freizeitaktivitäten.

Die beiden Baukomplexe bieten Raum für 22 Eigentumswohnungen und zusätzliche Geschäftsflächen © SYMBOLBILD Nageler Immobilien

Save the date! Klingt nach deinem absoluten Wohntraum? Komme jetzt zum großen Informationstag: Freitag, 7. Oktober 2022 von 12:30 - 15:00 Uhr





Ossiacherstraße 22A, 9500 Villach





Mehr Infos dazu hier: www.burgblick-landskron.at oder über [email protected]

Beständigkeit für Generationen

Am Fuße der Burg Landskron finden Wohnungssuchende mit großzügigen 2- und 3-Zimmerwohnungen samt Garten, einer 4 Zimmer Wohnung, Dachgeschosswohnungen und ein Penthouse mit 3 Zimmern mit jeweils Balkon oder Terrasse genau das, was für ihre Bedürfnisse passt. Bei der Ausstattung wurde besonderer Wert auf hochwertige Materialien gelegt. So sind sämtliche Wohn- und Schlafräume mit hochwertigem Holzfertigparkett, und die Badezimmer mit keramischem Fliesenbelag versehen. Alle Räumlichkeiten sind außerdem mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die über die Fernwärme betrieben wird und stets für ein behagliches Raumklima sorgt.

Ein besonderes Highlight sind die geräumigen Dachgeschosswohnungen und das Penthouse © SYMBOLBILD Nageler Immobilien

Wohnidylle in Citynähe

Besonderes Highlight des Bauprojekts ist der Blick auf die Burg Landskron, die oberhalb des Ortes auf einem Ausläufer der Ossiacher Tauern thront. Die Bewohner werden durch die Weitsicht in Richtung Gerlitzen und Mittagskogel verzaubert und profitieren von der Nähe zum Ossiacher See und zur Villacher Innenstadt. Der Ortskern von Landskron beherbergt Nahversorger, Ärzte und Apotheken und Banken, außerdem eine Volksschule und ein Sportzentrum und kombiniert alle Voraussetzungen für eine unübertroffene Work-Life-Balance. Ob sportlich-aktiv oder ruhesuchend, Landskron ist der perfekte Ausgangspunkt für Abenteuer und Ausgleich.

Der Ausblick sorgt für ein unvergleichliches Wohnerlebnis © SYMBOLBILD Nageler Immobilien

Jetzt informieren

Du bist noch auf der Suche nach der richtigen Immobilie? Informiere dich jetzt beim Informationstag von Nageler Immobilien am Freitag, dem 7. Oktober zum Wohnprojekt “Burgblick Landskron” und sichere dir schon jetzt eine der begehrten Eigentumswohnung oder Geschäftsflächen.