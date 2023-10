"Beste Entertainment Agentur Österreichs 2022" Große Überraschung: Steirerin mit internationalem Award ausgezeichnet Wildon - Im August 2022 war die Überraschung für Theresa Ritter, die Gründerin und Chefin der internationalen tätigen "Connecting Arts - Entertainment Agency" mit Sitz in Allerheiligen bei Wildon (Bezirk Leibnitz, Steiermark) groß, als ein Paket aus England vor der Türe lag, welches den "Prestige Award 2022" als "Entertainment Agency of the Year" enthielt. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (394 Wörter) © Connecting Arts - Entertainment Agency e.U.

“Ich wurde im Frühjahr von der Jury des Prestige Awards telefonisch kontaktiert.” erinnert sich die 34 jährige Steirerin. “Die Jury war angetan von der Arbeit die Connecting Arts die letzten Jahre leistete und ich denke, dass vor allem mein Fokus auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die internationalen Kooperationen das außergewöhnliche Konzept für Shows für Ältere Leute ausschlaggebend waren.”

Dankbar in Österreich aufgewachsen zu sein

Im Jahr 2014 gründete Theresa Ritter die “Connecting Arts – Entertainment Agency”, welche seit ihrer Gründung international tätig ist. Die Heimat hat Theresa Ritter doch ganz besonders geprägt. “Ich bin unbeschreiblich dankbar in einem Land wie Österreich aufgewachsen zu sein, in welchem jungen Menschen mit neuen Ideen unterstützt werden und es Möglichkeiten gibt! Vor allem, wenn man viel mit internationalen KünstlerInnen und Kunden arbeitet, kann man erst ganz begreifen, wie wichtig dies eigentlich ist.”

“Connecting Arts – Dance Academy”

Zur Förderung des Nachwuchses eröffnete sie in Graz im November 2019 die “Connecting Arts – Dance Academy”, in welcher es neben Tanzkursen für Jung und Alt gibt, auch die Möglichkeit einer leistbaren professionellen Berufsausbildung zum/r TänzerIn gibt, nach welcher direkte Engagements möglich sind, ohne viel Geld für Castings und Auditions ausgeben zu müssen. Auch werden in enger Kooperation mit dem Jugendzentrum “Click-In” in Gratwein – Straßengel jedes Jahr von der Gemeinde unterstützte Tanzkurse für Kinder und Jugendliche angeboten, welche schon internationale Anerkennung gewinnen konnten.

Lohn für harte Arbeit

Shows in Pflege- und Seniorenheimen in Norwegen und Österreich sind fixer Bestandteil der Philosophie von Connecting Arts. “Wenn jemand nicht mehr in die Oper oder ins Theater gehen kann, bringen wir die Musik und den Tanz eben zu ihnen.” Dieses Jahr erstmals wird im Winter auch eine spezielle Kinder- und Familienshow in Zusammenarbeit mit Gemeinden österreichweit angeboten. “Wir möchten begeistern und inspirieren, aber vor allem Freude bereiten und ein Lachen schenken! Dies ist der wirkliche Lohn für die harte Arbeit!” nickt Theresa Ritter.

Auch mit dem in Österreich lebenden Sänger “George Theodorou” und seinem in der Steiermark (bei USP Enterprises) produzierten Album “Water” wurden internationale Erfolge erreicht. “Ich bin unglaublich dankbar, dass auch die Arbeit hinter den Kulissen anerkannt wird und dies spornt mich umso mehr an, immer weiterzumachen und Freude zu verbreiten.“