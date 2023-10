Erlebnisbauernhof für Kinder Neustart der Eltern-Kind-Gruppe in Ferlach Ferlach - Seit 2010 findet über die familienfreundliche und gesunde Gemeinde Ferlach ein wöchentlicher Eltern-Kind-Treff statt. Die Eltern-Kind-Gruppe bietet Eltern und Großeltern mit Kindern ab dem 10. Lebensmonat Beratung, Tipps und Informationen rund um ihren Sprössling. Dabei treffen die Kinder auf Gleichaltrige und knüpfen erste Freundschaften. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) Elementarpädagogin und Sozialarbeiterin Pia Bokalic am Eggerhof. © Privat

Mit 14. September startet der beliebte Treff unter neuer Leitung und an einem neuen Standort. Die Ferlacher Elementarpädagogin und Sozialarbeiterin Pia Bokalic lädt jeden Mittwoch um 9 Uhr Eltern bzw. Großeltern mit Kindern zwischen 10 Monaten und 3 Jahren zum Treffen auf den Eggerhof in Kappel an der Drau ein.

Spielen am Bauernhof

Pia Bokalic lebt und arbeitet am „Eggerhof“, ein Begegnungsbauernhof mit unterschiedlichen Tieren, Spielplatz, altem Bauernhaus, Stadl und Auwald. Die Tiere können von den Kindern besucht, gestreichelt und gefüttert werden. Als Mutter von drei Kindern ist ihr die Natur sehr wichtig, so wird mit Naturmaterialien gebastelt oder auch der nahe Auwald zum Spielen genutzt. Eltern bzw. Großeltern die die Eltern-Kind-Gruppe besuchen wollen können sich direkt bei der Leiterin anmelden.