Autofreies Anreisen Auch heuer wieder mehr Züge für den St. Veiter Wiesen­markt St. Veit an der Glan - Der Wiesenmarkt in St. Veit an der Glan ist eines der größten und traditionsreichsten Volksfeste, welches heuer nach einer coronabedingten Pause bereits zum 659. Mal stattfindet. Hunderttausende Gäste kommen jährlich zu diesem Fest. Auch heuer wurde deshalb gemeinsam vom Land Kärnten, der Stadtgemeinde und den ÖBB das Zugangebot verstärkt. von Tanja Janschitz

„Wir weiten das Zugangebot an den Wochenenden während der Wiesenmarktes so aus, damit auch in den späten Abendstunden eine Heimreise noch möglich ist. Zudem fahren die Züge stündlich, um lange Wartezeiten zu verhinder“, erläutert Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Konkret können Wiesenmarktgäste am 24. 25. und 30. September sowie am 1. und 2. Oktober ein Zusatzangebot an den S-Bahnstrecken S1 von Friesach nach St. Veit an der Glan, an der S2 von Feldkirchen in Kärnten nach St. Veit an der Glan und der S1 – Klagenfurt nach St. Veit an der Glan, nutzen. Sonntag fahren die Züge bis ca. 1 Uhr morgens, freitags und samstags sogar bis ca. 3 Uhr morgens.

Stadt und Land teilen sich die Kosten

Das Mobilitätsreferat des Landes übernimmt drei Viertel der Zusatzkosten, die Stadtgemeinde St. Veit das verbleibende Viertel. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) betont: „Wir rechnen beim St. Veiter Wiesenmarkt mit einem großen Ansturm und hoffen daher, dass das erweiterte Zug-Angebot von vielen Wiesenmarktbesucherinnen und -Besuchern genutzt wird – auch in Hinblick auf die Benzinpreise und den Umweltschutz.“

Testbetrieb aus 2019 als Vorlage

Reinhard Wallner, ÖBB-Regionalmanager: „Wir als ÖBB arbeiten eng mit den Veranstaltern und der öffentlichen Hand zusammen, um gemeinsam gute Mobilitätskonzepte zu erarbeiten. Die autofreie An- und Abreise wird gerade bei großen Events immer wichtiger, der Klimaschutz steht immer mehr im Fokus. Beim St. Veiter Wiesenmarkt bauen wir heuer auf den erfolgreichen Testbetrieb aus 2019 auf. Über 8.000 Gäste wurden damals befördert.“