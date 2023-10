Hurra Hurra Schule Alles für einen guten Start: Hier können Schulkinder Gutscheine gewinnen CITYPARK Graz - In den Shops im CITYPARK gibt es alles für einen perfekten Schulstart, beim Schulbeginn-Glücksrad, am Samstag, dem 10. September 2022 von 10 bis 16 Uhr Gutscheine und viele großartige Goodies für einen tollen Schulbeginn zu gewinnen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © CITYPARK

Am Montag, den 12. September heißt es für rund 125.000 Schüler in der Steiermark wieder „BACK TO SCHOOL!“ und ganz egal ob für Kindergarten-, Volksschul- oder Mittelschulkinder, im CITYPARK ist alles, was für einen perfekten Schulstart benötigt wird unter einem Dach zu finden: das passende Schulstart-Outfit, eine coole Herbstjacke, Boots und Sneakers, Outdoor- und Sportgewand, sowie Schultaschen, Rucksäcke und Taschen oder Papier- und Schreibwaren aller Art.

Schulbeginn-Glücksrad mit vielen Preisen und Goodies

ZEHNER Shopping-Gutscheine, Schultüten, Kopfhörer und vieles mehr gibt es beim Schulbeginn-Glücksrad am Samstag, dem 10. September 2022 zu gewinnen. Das Glücksrad ist von 10 vom 16 Uhr im Erdgeschoss vor dem Café Cappuccino zu finden.