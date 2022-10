Neues Arbeitszeitmodell Aichlseder macht's vor: 4,5-Tage-Woche als Erfolgsformel für den Kärntner Autohandel? Klagenfurt - Leben um zu Arbeiten war gestern. Work-Life-Balance ist das Gebot der Stunde. Als Vorreiter des neuartigen Arbeitszeitmodells mit 4,5 Arbeitstagen pro Woche, setzt das Autohaus Aichlseder unter der Führung von Max Aichlseder dies nun in die Tat um. Wir haben nachgefragt, wie eine Arbeitswoche von Montag bis Donnerstag aussieht und was sie für alle Beteiligten tatsächlich bringen kann. von Bettina-Chiara Wagner 6 Minuten Lesezeit (805 Wörter) Werbung Bei Aichlseder ist man überzeugt, dass jede Anpassung im Unternehmen nur im Konsens mit den Mitarbeitern geschehen kann © Aichlseder

Große Veränderungen

Beim großen 5-Minuten-Interview mit dem Autohaus Aichlseder trifft man sich am sogenannten “Rooftop” des Autohauses. Am Tisch sitzt Geschäftsführer Max Aichlseder, Kevin Tadic vom Garantie-Service, Udo Tschernko als Werkstättenleiter von Renault und Dacia, sowie der Lehrling im 4. Ausbildungsjahr Alexander Hartl. Heute geht es nämlich um ein Thema, dass nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Aichlseder betrifft. Kürzlich hat sich das Unternehmen nämlich dazu entschieden, das Arbeitszeitmodell der 4,5-Tage-Woche im Bereich der Werkstätten und im Back-Office einzuführen. Ab 1. Oktober kommt sie fix. Wie diese Entscheidung schließlich zustande kam und welches Mitspracherecht die Mitarbeiter dabei haben, erklärt uns Max Aichlseder.

So geht's: 4,5-Tage-Woche bedeutet:

Woche 1: Montag bis Donnerstag zu normalen Arbeitszeiten. Freitag frei.

Woche 2: Montag bis Donnerstag zu normalen Arbeitszeiten. Freitag halbtags.



Das Rad aus Woche 1 und Woche 2 wiederholt sich regelmäßig und funktioniert durch Dienste zweier Teams, die sich wöchentlich abwechseln.

Die 4,5-Tage-Woche in der Praxis

“Mir ist es einfach ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Wir versuchen ohnehin schon alle Mitarbeiter überdurchschnittlich zu entlohnen, doch das ist auch stark von wirtschaftlichen Faktoren abhängig.” begründet der junge Geschäftsführer. Das Mitspracherecht der eigenen Belegschaft sollte bei der Entscheidungsfindung jedoch keinenfalls zu kurz kommen. Genau aus diesem Grund wurde für diese schwerwiegende Entscheidung auch ein großes Meeting einberufen, bei denen Mitarbeiter aus Werkstätten, Verkauf, Office und Co, sowie Lehrlinge zu Wort kommen durften. “Wir waren uns einig, dass uns mehr Freizeit und Work-Life-Balance langfristig gesehen einfach wichtiger ist, als eine bessere Entlohnung.”, so Kevin Tadic. 4,5 Tage zu arbeiten bedeutet im Fall Aichlseder konkret: Alle zwei Wochen ist Freitags frei. So beginnt das Wochenende jede zweite Woche für Mitarbeiter aus der Werkstatt und dem Back-Office bereits am Donnerstag.

Maximilian Aichlseder: "Ich freue mich, wenn unser Weg vielleicht sogar für die gesamte Branche Vorbildwirkung erzeugen kann.“ © Aichlseder Familienvater Udo Tschernko: „Unser neues 4,5-Tage-Modell zeigt, dass wir wirklich in allen Belangen ein Familienunternehmen sind." © Aichlseder Kevin Tadic: „Wir wollten bei der Umgestaltung der Arbeitszeiten nicht nur ein neues Arbeitszeitmodell für die Kollegen schaffen, sondern auch unsere Servicezeiten für Kunden optimieren." © Aichlseder

"So bleibt unserer Belegschaft bei gleichbleibender Entlohnung mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbies." Max Aichlseder, Geschäftsführer

So geht Work-Life-Balance bei Aichlseder

Aber wie stehen die Mitarbeiter zu dieser Veränderung? “Wir waren diejenigen, die sich schließlich für dieses Konzept entschieden haben.” so Udo Tschernko. Der erste Vorschlag, jede zweite Woche sowohl Montags als auch Freitags frei zu bekommen, kam sogar von der Geschäftsführung, wurde von den Mitarbeitern aber abgelehnt. “Montag ist einfach ein starker Arbeitstag und grundsätzlich reicht uns ein weiterer freier Tag alle zwei Wochen vollkommen aus. Dass uns die Geschäftsführung aber in dieser Beziehung so entgegen kommen würde, wird von uns allen sehr geschätzt.” beteuert Tadic. Das neue Arbeitszeitmodell lässt auch die Lehrlinge nicht außen vor. Aichlseder zeigt, wie mehr Work-Life-Balance unter Einbezug seiner Mitarbeiter problemlos ins Unternehmen implementiert werden kann.

"Als junger Mensch ist es natürlich toll, dass wir mit den neuen Arbeitszeiten mehr Freizeit bekommen. Dass wir als Lehrlinge außerdem die Möglichkeit hatten, bei den Besprechungen unseren Senf dazu zu geben ist natürlich noch viel besser. So fühlt man sich geschätzt, gehört und als vollwertiger Teil des Teams." Alexander Hartl

Win-Win für alle

Als Autohaus macht Aichlseder damit aber keinerlei Einbuße. “Das neue Arbeitszeitmodell wird als wöchentlich wechselndes Rad eingeführt. Die Mitarbeiter werden in Teams eingeteilt. Ein Team hat in der ersten Woche den Freitag frei, das zweite Team in der zweiten Woche. So können wir trotzdem den vollen Office- und Werkstättenbetrieb gewährleisten und unsere Mitarbeiter können sorgenfrei ihren freien Tag genießen.” führt Aichlseder das Konzept aus. Was das ganze schließlich bringen soll? Zufriedenere Mitarbeiter natürlich. “Viele Kollegen haben Familie mit kleinen Kindern, zeitaufwendige Hobbies oder andere Gründe warum ein weiterer freier Tag einfach optimal ist.” weiß Tschernko, der selbst Vater von zwei Töchtern ist. Haben die Mitarbeiter also mehr Zeit für die Sachen, die ihnen wirklich wichtig sind, gehen sie infolgedessen umso lieber wieder Arbeiten und sind in ihrer Arbeitszeit auch tendenziell produktiver. Das hat wiederum auch positive Auswirkungen auf das Unternehmen. “Eine Win-Win-Situation”, lacht Aichlseder.

Beim Pressebrunch wurden bereits erste Details zur 4,5-Tage-Woche bekannt gegeben. Ab 1. Oktober kommt sie fix © Aichlseder

Zahlreiche Angebote für Mitarbeiter

Aber die ab Oktober geltende 4,5-Tage-Woche ist nicht das einzige Angebot, womit Aichlseder seine Mitarbeiter motivieren und zufriedener machen will. “Das umfangreiche Aus- und Weiterbildungsangebot, das familiäre Betriebsklima, die offene Kommunikation und die Möglichkeit sich in jede erdenkbare Richtung zu entwickeln, sind nur wenige Faktoren, die Aichlseder als Arbeitgeber einfach unvergleichlich machen.” schwärmt Tadic, der selbst schon seit seiner Lehrzeit bei Aichlseder beschäftigt ist. Natürlich kommen auch die Lehrlinge nicht zu kurz. Alexander Hartl absolviert seine Lehrzeit mit Bravour und ist im unternehmensinternen Stufensystem bereits ganz oben, was er sämtlichen Zusatzausbildungen und seinem Engagement zu verdanken hat. “Somit bin ich nach abgeschlossener Lehre nicht einfach nur Geselle, sondern habe bereits ein Wissen erlangt, dass man in keiner Berufsschule einfach so beigebracht bekommt.” ist Hartl stolz. Zurecht!

Nachhaltig und bedürfnisorientiert

Unser Fazit zur 4,5-Tage-Woche im Autohaus Aichlseder: Das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sowie ihre Meinungen und Bedürfnisse stehen im Führungsstil von Max Aichlseder auf jeden Fall an erster Stelle. Mehr Freizeit zu gleichem Lohn geben den Anschlag dazu, dass die Mitarbeiter in ihrer Arbeit noch zufriedener sind und ihren Arbeitsplatz umso mehr schätzen. Aichlseder als Arbeitgeber ist in diesem Sinne ein wahrer Vorreiter nachhaltiger und bedürfnisorientierter Arbeitszeitmodelle und tanzt in seiner Branche jedenfalls aus der Reihe. Wie sich die Arbeit ausgeglichenerer Mitarbeiter in den kommenden Monaten auswirken wird, wird sich zeigen. Klar ist, dass Aichlseder stets auf der Suche nach weiteren motivierten Facharbeitern und Lehrlingen ist. Infos zur Bewerbung bei Aichlseder findest du hier.