Bis zu 23 Grad Auch Samstag wird unbeständig: Mit diesem Wetter startet das Wochenende Steiermark - Während sich in der Früh noch letzte Restwolken verziehen, kommen sie am Nachmittag wieder auf und bringen Schauer und teilweise auch Gewitter mit sich.

Am Samstagvormittag werden in der Steiermark Nebel und Restwolken schon bald auflockern, woraufhin auch zeitweise die Sonne scheinen kann. “Am Nachmittag nehmen die Wolken von Westen zu und in der Obersteiermark ziehen ein paar Regenschauer durch”, wissen die Experten der ZAMG. Danach können sich bis in die Abendstunden hinein auch Schauer und Gewitter einstellen. Der West- bis Nordwestwind kann in Schauernähe stärker sein. Bei Frühtemperaturen teilweise knapp unter der 10-Grad-Marke werden am Nachmittag 17 bis 23 Grad erwartet.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.