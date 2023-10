Gestern Nacht

LKW-Fahrer übersah Fuß­gänger: Fuß wurde unter Vorder­reifen eingeklemmt

Villach - Am 9. September um 23.05 Uhr fuhr ein 39-jähriger Salzburger mit seinem Firmen-LKW auf einer Gemeindestraße in Villach und bog dabei nach links in Richtung eines Parkplatzes ab. Zur selben Zeit überquerte ein 24-jähriger Villacher die Einfahrt zum Parkplatz. Der LKW-Fahrer übersah den 24-Jährigen und erwischte diesen mit seiner Stoßstange.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (136 Wörter)