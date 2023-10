Auto erfasste ihn

Stopp-Tafel missachtet: Moped­fahrer (16) bei Unfall schwer verletzt

Klagenfurt - Am 9. September, um 21.35 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Klagenfurter mit seinem Moped auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt bei einer Kreuzung trotz Stopp-Tafel in die Kreuzung ein. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls in die Kreuzung ein, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mopedfahrer.