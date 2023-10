Harley-Treffen 2022

Heute: Diese Verkehrsbehinderungen erwarten euch bei der Harley-Parade

Villach/Faak am See - Heute, am Samstag dem 10. September, erreicht die European Bike Week ihren traditionellen Höhepunkt: Die größte Harley-Parade Europas. Diese startet um 12.00 Uhr. Die Route führt vom Faaker See über Finkenstein, durch das Zentrum von Villach nach Feldkirchen, um den Ossiacher See herum und via Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (90 Wörter)