Nach Wien Energie: KPÖ fordert Über­prüfung der Risiko-Lage der Energie Steiermark Steiermark/Graz - "Die Vorgänge rund um die Wien Energie machen es notwendig, dass auch die Energie Steiermark die möglichen Risiken, die durch Geschäfte im Energiehandel und Unternehmensbeteiligungen in anderen Ländern offenlegt", fordert die KPÖ.

KPÖ-Landtagsabgeordneter Werner Murgg meint: „Das Beispiel Wien Energie zeigt, dass der Landtag Einsicht braucht.“ In der Bilanz der Energie Steiermark AG sind mit Ende 2021 insgesamt 1,18 Milliarden Euro „derivative Finanzinstrumente“ im Energiehandel ausgewiesen, hinzu kommen Unternehmensbeteiligungen in fünf anderen Ländern. Gleichzeitig war Medienberichten zu entnehmen, dass die Energie Steiermark bereits im Frühjahr dieses Jahres einem sogenannten „Margin Call“ in Höhe von 400 Millionen Euro nachkommen musste.

Landtag muss Einsicht ermöglicht werden

„Die jüngsten Ereignisse um den gewaltigen Finanzbedarf der Wien Energie zur Absicherung der Liquidität haben eindrücklich gezeigt, dass die Politik die Risiken nicht richtig einschätzen konnte“, stellt KPÖ-LAbg. Werner Murgg fest. „Daher muss dem Landtag Einsicht in potenzielle Folgen des Energiehandels für die Energie Steiermark ermöglicht werden.“ Die KPÖ hat im Landtag Steiermark einen diesbezüglichen Antrag eingebracht. Sie fordert u.a. eine Untersuchung möglicher Risiken durch den Energiehandel der Energie Steiermark.