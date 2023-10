Gleichstellung und Diversität Kinder mit Entwicklungs­störungen: "Schulische Betreuung und Mehrbedarf abdecken" Kärnten - Das neue Schuljahr beginnt und damit setzt das Land Kärnten auch sämtliche Maßnahmen fort, die es Kindern mit Entwicklungsstörungen, Störungen im Sozialverhalten oder Kinder mit Beeinträchtigungen ermöglichen, am Unterricht teilzunehmen. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser sollen diese Kinder auch heuer wieder die notwendige Unterstützung dafür erhalten. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (413 Wörter) SYMBOLFOTO

Kosten für Unterstützungspersonal

Zum einen werden die Time-Out-Gruppen in Pflichtschulen, deren Betreuung durch Sozialpädagoginnen und –Pädagogen auch am Nachmittag erfolgt verlängert. Mittels Beschluss wird auch der Mehrbedarf abgedeckt. Zum anderen übernimmt das Land auch wieder die Kosten für das Unterstützungspersonal autistischer Kinder in Schulen und für Schulassistenzen und mobile Dienste. „Wir wollen die kinderfreundlichste Region Europas werden, dabei vergessen wir auf niemanden. Es geht nicht nur alleine um kostenlose Betreuung und Bildung im Elementarbereich. Es geht in der Bildung generell um Chancengleichheit – sie hat für alle zu gelten und wir stellen die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür her. Niemand, kein Kind, ist von Bildung und Betreuung ausgeschlossen. Dafür brauchen wir in manchen Fällen mehr, als die übliche Betreuung und Begleitung“, betont LH Kaiser.

30 Time-Out-Standorte

Das Projekt Time-Out-Gruppen, das mit diesem Beschluss in der Regierung weitergeführt wird, stellt seit einigen Jahren sicher, dass Sozialpädagogen und –Pädagoginnen in Pflichtschulen Kinder mit schweren Entwicklungsstörungen und Störungen im sozialen Verhalten in eigenen kleinen Gruppen unterstützen und fördern. Damit wird diesen Kindern ein gesellschaftlicher und beruflicher Zugang gesichert. Mit diesem Schuljahr werde es laut Kaiser 30 Time-Out-Standorte in Kärnten geben mit 36 Gruppen. 41 Sozialpädagogen sind tätig und zusätzlich auch 46 Lehrerinnen und Lehrer, die in Summe 157 Schülerinnen und Schüler betreuen. Damit gibt es in diesem Schuljahr um 3 Gruppen mehr als bisher, ebenso steigt der finanzielle Bedarf auf 1,72 Mio. Euro. Im Vorjahr betrug er 1,523 Mio. Euro. Mit dem Beschluss in der Regierung wird das Projekt laut Kaiser jedenfalls weitergeführt. Die Gemeinden unterstützen das Projekt mit rund 915.000 Euro.

Für Kinder mit Autismusspektrumstörungen

Eine weitere Maßnahme, die sicherstellt, dass Kinder mit Autismusspektrumstörungen (ASS) im Schulalltag unterstützt werden, verlange laut Kaiser eine Adaptierung der vorhandenen Richtlinie, um das Angebot weiterhin zur Verfügung stellen zu können und um damit auch der Behindertenrechtskonvention sowie dem Gesetz gerecht zu werden. „Wir stellen damit Hilfspersonal für pflegerische Tätigkeiten im Unterricht von schwerstbehinderten Kindern sicher oder für Kinder, die durch ASS in ihrer Mobilität, Selbstversorgung oder in ihrer Kommunikation beeinträchtigt sind“, erklärt Kaiser. Bis zu 25 Wochenstunden werden die Kinder betreut. Die nunmehrige notwendige Adaptierung der Richtlinie beziehe sich auf die genaue Definition und Bezeichnung der Beeinträchtigung bzw. die unterschiedlichen Ausprägungen des Autismus der betroffenen Kinder. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich im nun laufenden Schuljahr auf 1,4 Mio. Euro.