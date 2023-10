12.000 Schüler starten Zum Schulstart: Zehn Tipps für einen sicheren Schulweg Graz - Mehr als 12.000 Schülerinnen und Schüler starten am kommenden Montag, 12. September 2022, in ihr erstes Schuljahr. Die Polizei möchte auf Gefahren im Straßenverkehr hinweisen und reagiert mit einer verstärkten Verkehrsüberwachung im Umfeld von Schulen. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (381 Wörter) © pexels

Ein sicherer Weg in die Schule ist das A und O für die Schulkinder. Die Polizei gibt zehn Tipps um den Schulweg so sicher wie möglich zu gestalten.

Schulweg vorab üben

Gemeinsam mit Kindern sollte der sicherste Weg zur Schule festgelegt und intensiv trainiert werden: Gehe den gemeinsam ausgesuchten Schulweg oftmals mit deinem Kind ab. Stelle fest, welche Schwierigkeiten es dabei hat. Übe die problematischen Stellen besonders gut ein. Der Schulweg soll morgens oder mittags abgegangen werden, damit die gleichen Verkehrsbedingungen vorliegen. Ungeeignet sind Wochenenden, an denen das Geschehen auf der Straße kaum mit einem Arbeitstag vergleichbar ist. Als Faustregel gilt: Einen leichten, kurzen Weg mindestens drei- bis viermal, einen langen, schwierigen Weg mindestens an zehn verschiedenen Tagen abgehen. Kurz aber oft üben, dabei die Kinder aber nicht überfordern. Weiters wird empfohlen an Gefahrenstellen in die Hocke zu gehen und diese den Kindern zu erklären. So können die “Großen” die Straße und die nahenden Autos aus der Kinderperspektive wahrnehmen. Wer zwischen parkenden Autos kniet, wird über die “Monsterautos” staunen.

Überqueren birgt Gefahrenpotenzial

Das Überqueren der Fahrbahn birgt großes Gefahrenpotenzial. Suche einen möglichst sicheren Übergang – selbst wenn ein Umweg eingeplant werden muss. Zwischen parkenden Fahrzeugen und Sträuchern, vor Kurven oder Kuppen sollten Kinder nicht überqueren – nie dort, wo es unübersichtlich ist. Ideal sind: Überwege mit Ampelregelung, Mittelinsel sowie Sicherung durch Exekutive oder Schülerlotsen. Bei Ampeln darf nicht nur auf das Grünzeichen geachtet werden. Es soll immer nach beiden Seiten schauen und auf Abbieger geachtet werden. Druckknopfampeln haben lange Wartezeiten, Kinder können aber nur schwer über längere Zeit stillhalten. Deshalb sollen Eltern ihren Kindern vor Augen führen, dass Ampeln mit Zeitverzögerung arbeiten und diese auch tatsächlich funktionieren.

Jedes dritte Kind verunfallt am Schutzweg

Der Zebrastreifen wird in seiner Schutzwirkung von Eltern häufig überschätzt. Beinahe jedes dritte Kind, das am Schulweg als Fußgänger unterwegs ist, verunfallt am Zebrastreifen. Trotz gesetzlicher Verpflichtung stoppen viele Fahrzeuglenker nicht. Zwei Verkehrsspuren verwirren Kinder. Dazu kommt, dass in den Städten Schutzwege oft verparkt sind und Kinder somit den Verkehr kaum wahrnehmen können. Hier muss mit den Kindern intensiv geübt werden. Wichtig ist: Erst losgehen, wenn die Fahrbahn frei ist oder alle Fahrzeuge angehalten haben.