Neues Projekt Fast jede Frau kennt es: Sexual­isierte Gewalt und Übergriffe im Gastgewerbe und Tourismus Kärnten - Oft als Spaß abgetan: Lokale, Restaurants, Hotels und weitere (touristische) Freizeiteinrichtungen gehören zu den Orten, wo Frauen* potentiell von Belästigungen und Übergriffen bedroht sind. Sei es, dass sie als Gast von anderen Gästen belästigt und bedrängt werden oder als Mitarbeiterin* mit anzüglichen Kommentaren, unerwünschten Einladungen und grabschenden Händen konfrontiert sind. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (531 Wörter) © EqualiZ – Gemeinsam vielfältig!, Klagenfurt 2022

Anzügliche Bemerkungen, intime Fragen, unerwünschte Einladungen und Fotos bzw. Videos, grabschende Hände und kein Stopp, auch wenn die Frau* deutlich zeigt, dass es ihr unangenehm ist und sie dies nicht will. Egal ob als Gast oder als Mitarbeitende, vor allem jüngere Frauen* und Berufsanfängerinnen* in der Gastronomie und Hotellerie kennen es fast alle aus eigener Erfahrung und Beobachtung. Viele fühlen sich damit alleine gelassen. Sprechen sie darüber, wird es häufig nicht ernst genommen, verharmlost, sie als „anstrengend“ und „Spaßbremse“ bezeichnet oder gar ihnen selbst die Verantwortung für den Übergriff zugeschoben.

“Frauen verunsichert”

Es sind nicht nur die häufig diskutierten Arbeitszeiten und Gehälter, die Frauen* von einer beruflichen Karriere in der Gastronomie abhalten. Ein wertschätzendes und gutes Miteinander am Arbeitsplatz zählt heute zu den wichtigsten Faktoren für Ausbildungs- und Arbeitssuchende. Eigene und beobachtete Übergriffs-Erfahrungen in diesem Umfeld verunsichern und machen die Branche in der Ausbildungs- und Berufswahl wenig attraktiv. „Die Bedürfnisse und Anforderungen der Tourismusmitarbeiter rücken in Zeiten des Fachkräftemangels unmittelbar in den Fokus. Die betriebliche Genderkompetenz und die Mitarbeiterwertschätzung ist zukünftig für ein gutes Arbeitsklima unabdingbar,“ äußert sich Wolfgang Kuttnig, MAS, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO Kärnten.

Neues Projekt

Gemeinsam mit dem Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee und der Wörthersee Tourismus GmbH unterstützt die WKO daher die Initiative „Yes We Do – FAIR PLAY: Dienstleistung ohne Über- und Untergriffe“ des Vereins EqualiZ – Gemeinsam vielfältig (ehemals Mädchenzentrum Klagenfurt). Das Projekt wird aus Mitteln des Bundeskanzleramts, Abteilung Frauenprojektförderung finanziert.

Gemeinsam unterstützen

Im September und Oktober 2022 gibt es Angebote für Kärntner Unternehmer_innen der Gastronomie und Hotellerie und ihre Mitarbeiter_innen. Schwerpunkte sind der gemeinsame Einsatz für ein Betriebsklima, in dem sich ALLE – Unternehmenszugehörige und Gäste – wohl und sicher fühlen können und mehr Achtsamkeit und solidarische Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen in allen Lebensbereichen. Die Initiative startet am 26. September 2022 mit einem Online-Vortrag für Unternehmer_innen, Führungskräfte und Ausbilder_innen, gefolgt von einem Seminartag am 5. Oktober in Klagenfurt. Am 19. Oktober gibt es Anregungen für Mitarbeiter_innen, wie sie sich in schwierigen Situationen als Team gut unterstützen können.

Im Betrieb zusammenhalten

Und am 20. Oktober bietet EqualiZ – Gemeinsam vielfältig! weiblichen* Beschäftigten der Branche einen Seminartag an, in dem es um mehr Selbstsicherheit in schwierigen Situationen geht. „Übergriffe auf Mitarbeiterinnen* und weibliche* Gäste können nur beendet bzw. verhindert werden, wenn alle im Betrieb zusammenhalten und wissen, wie sie im Anlassfall helfen und auch sich selbst gut vertreten können“, sagt Projektleiterin* Mag.a Eva Krainer von EqualiZ.

Null Toleranz gegenüber Übergriffen

Der Traditionsbetrieb GORITSCHNIGGs Lunch- und Steakhaus in Velden kooperiert seit 2021 mit EqualiZ. Die „Null-Toleranz“-Haltung gegenüber Übergriffen und Richtlinien zum Umgang mit übergriffigen Gästen sind im Betrieb schon länger implementiert. Neu hinzukommende Ferialpraktikant*innen erhielten 2022 eine weitere Fortbildung mit EqualiZ. „Durch das Seminar wurde das Selbstbewusstsein unserer Praktikant_innen gestärkt. Sie treten unseren Gästen gegenüber viel sicherer auf“, berichtet Alexandra Goritschnigg von ihren positiven Erfahrungen.