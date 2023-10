Eine Person verletzt Geländewagen fuhr auf Steinmauer auf und kippte dann um Graz - Am gestrigen Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz um 20.10 Uhr mittels Sirene zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in die Petersbergenstraße alarmiert. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © FF Hart bei Graz

Auch die Rettung und die Polizei waren bereits auf Anfahrt. Vor Ort wurde vom Einsatzleiter HBI Preuss festgestellt, dass ein Geländewagen aus ungeklärter Ursache auf eine Steinmauer am Straßenrand auffuhr, dadurch umstürzte und seitlich zum Liegen kam. Von der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet, ein zweifacher Brandschutz aufgebaut und Betriebsmittel gebunden.

Auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen

In der Zwischenzeit wurde die verunfallte Person vom Roten Kreuz versorgt und danach auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen. Zur Bergung des Geländewagens wurde zusätzlich die FF Kainbach bei Graz mit dem WLFK nachalarmiert. Nach Rücksprache mit dem Grundstückseigentümer konnte das Fahrzeug nach der Bergung am Straßenrand abgestellt werden. Gerade um für solche Szenarien gerüstet zu sein und damit jeder Handgriff sitzt wurde erst am Vortag eine technische Übung „Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen“ durch die FF Hart bei Graz erfolgreich beübt. Eingesetzt waren: FF Hart bei Graz mit MZF, RLFA und LKW-A mit 15 Einsatzkräften, FF Kainbach mit 2 Mann, Rotes Kreuz und PI Raaba.