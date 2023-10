Flott unterwegs Führerschein weg: Um fast 50 km/h zu schnell im Ortsgebiet Völkermarkt - Eine erhebliche Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet führte zur Abnahme des Führerscheins eines Motorradfahrers. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am 10. September 2022 um 10.44 Uhr fuhr ein 57-jähriger slowenischer Staatsbürger mit seinem Motorrad im Ortsgebiet Völkermarkt in der 50 km/h Zone mit 98 km/h. Die Übertretung wurde von einer Polizeistreife mittels Radarpistole festgestellt. Dem Mann wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt angezeigt.