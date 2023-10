Seilbergung Seilbergung: Wanderer am Ebenthaler Wasserfall abgestürzt Ebenthal - Die Feuerwehr Ebenthal wurde soeben zu einem technischen Einsatz gerufen: Derzeit ist eine Seilbergung am Ebenthaler Wasserfall im Gange. Eine männliche Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) Mit Video © KK

Die Feuerwehr Ebenthal bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass derzeit ein Einsatz am Ebenthaler Wasserfall läuft. Demnach stürzte ein männlicher Wanderer bei einem Spaziergang am Ebenthaler Wasserfall ein paar Meter in die Tiefe. Als die Feuerwehr eintraf, war die Bergrettung, das Rote Kreuz sowie die Polizei schon vor Ort. Mittels Seilbergung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Update 16 Uhr: 74-Jähriger stürzt zweieinhalb Meter in Tiefe

Kurz vor 13 Uhr war ein 74-jähriger Klagenfurter beim Ebenthaler Wasserfall wandern. Er war alleine unterwegs, rutschte im Bereich eines Steges aus und stürzte knapp zweieinhalb Meter in das darunterliegende Bachbett. Dort blieb er unbestimmten Grades verletzt liegen. Eine 60-jährige Klagenfurterin, die den Sturz hörte, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal mit 15 sowie die österreichische Bergrettung mit zehn Mann.