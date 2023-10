"Back to the Roads"

50.000 Harleys und 80.000 Besucher: European Bike Week war ein voller Erfolg

Faaker See - Nachdem 2020 das Harley-Treffen ausgefallen und im vergangenen Jahr nur reduziert möglich war, hieß es dieses Jahr wieder "Back to the Roads". Die Zahlen der 24. European Bike Week reichen zwar noch nicht an die Rekordjahre heran, mit 50.000 Harleys und knapp 80.000 Besuchern im Harley-Village kann sich die Bilanz aber dennoch sehen lassen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (211 Wörter)