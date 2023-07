Container-und Garagenlösungen Kein Platz, kein Problem: Diskont Depot hat die Lösung! Graz/Leoben - Wer kennt das nicht: Abstellkammerl und Keller sind bummvoll, aber trennen mag man sich von den lieb gewonnenen Sachen auch nicht. In Graz und Leoben hat man dafür eine clevere Lösung parat. Auf den Arealen des Diskont Depots findet man moderne Self-Storage-Parks mit videoüberwachten Containern und Garagen. von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (479 Wörter) Werbung Diskont Depot sagt in Graz und Leoben dem Platzproblem den Kampf an! Egal Garagen oder Container © diskont depot

Schlaue Container-Lösungen

Du brauchst viel oder wenig Platz? Ganz egal! Bei Diskont Depot kannst du aus einer Vielzahl an verschiedenen Containergrößen wählen – von 4 bis 20 m². Der Preis richtet sich nach Größe und Art des Containers und enthält keine zusätzlichen Kosten. So sind 4,3 m² Lagerfläche bereits ab 69 Euro pro Monat zu haben. Zudem bist du durch kurzfristige Verträge flexibel bei der Größe und Mietdauer deiner Lagerfläche. Die beiden steirischen Standorte in Graz in der Doktor-Theodor-Pfeiffer-Straße 38, sowie in Leoben in der Einödmayergasse 25 bieten genügend Platz für deine Wertgegenstände!

Egal was du lagern möchtest, in den zahlreichen Container ist genügend Platz © 5min

Sicher und sorgenfrei gelagert

Durch die direkte Zufahrt kannst du bequem mit deinem PKW oder LKW bis vor deinen Standort fahren, um dir möglichst kurze Transportwege ohne große Anstrengung zu gewährleisten. Du benötigst Hilfe beim Verstauen deiner Güter? Kein Problem! Verladen und Entladen von Paletten sind mit dem buchbaren Stapler-Service einfach koordinierbar. Zu deinem Container hast du 24 Stunden und 365 Tage im Jahr freien Zugang. Dein Diskont Depot Lager ist mit einem eigenen Schloss versperrt, das du entweder selbst mitbringst oder vor Ort bekommst. Jeder Container ist mit Beleuchtung durch Bewegungsmelder ausgestattet. Bei Bedarf kannst du auch einen Container mit Strom und Heizung mieten.

Kein Zutritt für Unbefugte! So sind deine Wertgegenstände sicher ©

Trotze jeder Witterung

Hier bist du auf der sicheren Seite: Deine Waren sind im Container vor Wind, Wetter und Einbruch geschützt. Die Anlagen sind mit stabilen Zäunen gesichert, werden rund um die Uhr beleuchtet und von Kameras überwacht. Während der Nacht patrouilliert regelmäßig ein Wachdienst, um unerwünschte Gäste fernzuhalten.

Dein fixer Garagenplatz

Wohin mit dem Auto, Motorrad oder Quad, wenn die warme Jahreszeit vorübergeht? Bei Diskont Depot Graz und Leoben findest du die Garage, die deinen Ansprüchen gerecht wird. Da die Parkplatzsuche besonders im städtischen Raum immer wieder zum Ärgernis werden kann, kann man sich mit der einfachen Anmietung eines Garagenstellplatzes von Diskont Depot jeglichen Stress ersparen und hat einen sicheren Unterstand für sein Fahrzeug. Die geräumigen Garagenplätze bei Diskont Depot sind das ganze Jahr über heiß begehrt. Es lohnt sich besonders in der Hagel- und Gewitterzeit einen passenden Stellplatz zu mieten, da jede Garage massiv und 100-Prozentig gesichert ist. Jetzt heißt es schnell sein und die letzten freien Garage buchen auf www.diskont-depot.at.

Dein Fahrzeug braucht noch einen Ort zur Überwinterung? Ab ins Diskont Depot © Diskont Depot

Schnelle Abrechnung

Nicht nur die Lagerung geht easy von der Hand, auch die Verrechnung läuft unkompliziert und wird per Email zugestellt. Unabhängig von der Laufzeit des Vertrages werden als Kaution zwei (bei Lagerhallen drei) Monatsmieten berechnet. Die Summe wird nach Ablauf der Mietdauer und ordnungsgemäßer Rückgabe des Containers selbstverständlich umgehend wieder auf dein Konto zurück gebucht. Informiere dich jetzt unter www.diskont-depot.at und finde die passende Lösung für dich!