Die Brandschutz-Profis für Unternehmen und Hausverwaltungen

Klagenfurt - Wusstest du, dass sich in Österreich jährlich rund 25.000 Brände ereignen, bei denen eine Schadenssumme von ca. 260 Millionen Euro entsteht? Umso wichtiger ist es für Unternehmen, aber auch Hausverwaltungen, die nötigen Maßnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes zu treffen. Die Profis der Firma Fire-Protect GmbH beraten dich dazu gerne.

Geschäfsführer Rüdiger Kopeinig und Standortleiter Mario Santer betreuen mit dem Team der Fire-Protect GmbH über 100 Objekte in ganz Kärnten im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes.

In Österreich ist der vorbeugende Brandschutz gesetzlich streng geregelt– und zwar sowohl im Hinblick auf Gewerbeimmobilien als auch auf Wohnhausanlagen. Unternehmer, die Angestellte beschäftigen müssen bereits ab dem ersten Mitarbeiter die gesetzlichen Vorschriften beachten. Um bei diesem wichtigen Thema auf Nummer Sicher zu gehen, übergeben immer mehr Unternehmer den Brandschutz in professionelle Hände und vertrauen den Profis der Fire-Protect GmbH.

Was sind die Vorteile eines externen Brandschutzbeauftragten?

Die Vorteile eines externen Brandschutzbeauftragten liegen dabei klar auf der Hand. „Man kann nur immer wieder betonen, wie wichtig der ordnungsgemäße betriebliche Brandschutz ist, geht es doch um die Sicherheit der Mitarbeiter. Ein externer Brandschutzbeauftragter kümmert sich professionell um das Thema, sodass sich die Angestellten ganz auf ihre eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren können und auch keine zusätzlichen Kosten für Fortbildungen, Fachliteratur oder Lehrmaterial entstehen“, erklärt Rüdiger Kopeinig, Geschäftsführer der Firma Fire-Protect. Zu den Aufgaben eines Brandschutzbeauftragte gehören unter anderem außerdem die Erstellung einer Brandschutzordnung und eines Alarmplans, die Brandschutzeigenkontrolle gemäß TRVB 120, die regelmäßige Brandschutzunterweisung und Ausbildung der Betriebsangehörigen, sowie die Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen oder auch monatliche Begehungen von Wohnhausanlagen im Auftrag der Hausverwaltung. „Der vorbeugende Brandschutz ist ein sehr umfangreiches Thema, bei dem zahlreiche Vorschriften beachtet werden müssen. Als Profis erstellen wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen“, so Kopeinig.

Niederlassungsleiter Peter Plessnitzer von Fire-Protect steht den Kunden in Sachen Brandschutz mit Rat und Tat zur Seite

Hotels, Gewerbetriebe und Hausverwaltungen vertrauen auf die Profis der Fire-Protect GmbH

Mittlerweile betreut das Team der Fire-Protect GmbH im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes bereits über 100 Objekte von Unternehmen und Hausverwaltungen in ganz Kärnten. „Unsere Mitarbeiter haben Ausbildungen in den verschiedenen Bereichen, die genau auf die speziellen Eigenheiten und Gefährdungen der unterschiedlichen Betriebsarten abgestimmt sind. Betriebe mit besonderer Personengefährdung wie Schulen, Universitäten oder Veranstaltungsstätten benötigen schließlich ein anderes Brandschutzkonzept als etwa Betriebe mit erhöhter Brandgefahr wie etwa Gewerbe- und Industrieanlagen“, führt Mario Santer, Standortleiter und Sachverständiger für technischen Brandschutz, aus. Dank des umfangreichen Angebots der Firma Fire-Protect sind Unternehmen auf der sicheren Seite – und das nicht nur, was den vorbeugenden Brandschutz angeht, auch im Ernstfall gibt es Vorteile. „Sollte es tatsächlich einmal zu einem Brand kommen, spielt natürlich auch die Haftungsfrage eine Rolle. Mit einem externen Brandschutzbeauftragten ist auch eine teilweise Haftungsübernahme in Zusammenhang mit der Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter möglich“, so Kopeinig.

Die Fire-Protect GmbH bietet umfangreiche Leistungen zum vorbeugenden Brandschutz. © Fire-Protect GmbH Kostenlose Erstgespräche für Unternehmen und Hausverwaltungen sind nach Vereinbarung jederzeit möglich. © Fire-Protect

Evakuierungsübungen, Verhalten im Brandfall und Löschhilfen

Damit der Schaden im Ernstfall möglichst gering bleibt und vor allem kein Personenschaden entsteht, werden beispielsweise werden nicht nur regelmäßige Funktionskontrollen der Panikbeschläge und RWA-ANLAGEN durchgeführt, sondern auch regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter. „Zu unserer Arbeit gehören auch die Durchführung bzw. Organisation von Evakuierungs- und Löschübungen, sowie das Training des richtigen Verhaltens im Brandfall. Dadurch dass diese Schulungen von externen Profis durchgeführt werden, kann auch die Entstehung von innerbetrieblichen Konflikten – etwa beim Aufzeigen von Missständen – vermieden werden“, gibt Mario Santer Einblick in die vielfältigen Aufgaben. Wer sich in Sachen Brandschutz nicht sicher ist, sollte nicht zögern, die Experten um Rat zu fragen. Die Mitarbeiter der Fa. Fire-Protect kommen gerne zu einem kostenlosen Erstgespräch in deinen Betrieb und stehen dir sowohl im Vorfeld zur Prävention als auch im tatsächlichen Ernstfall zur Seite. Damit dich selbst und auch deine Mitarbeiter täglich ein Gefühl der Sicherheit begleitet. Alle weiteren Infos findest du hier.