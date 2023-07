Party-Tipp O'zapft is! V-Club feiert 4-tägiges Wiesn Clubbing Villach - Vier Tage lang, am 7. und 8., sowie am 14. und 15. Oktober dreht sich im V-Club alles um die Wiesn. Das Blau-Weiße Spektakel bietet der Ballermann-Größe Ikke Hüftgold, aber auch den Zillertalern, die Lauser und Lorenz Büffel eine Bühne zur absoluten Wiesn-Eskalation. Bist du dabei? von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (335 Wörter) Werbung 4 Tage Clubbing in Dirndl und Lederhosn! Bist du dabei? © V-Club

Zur Wiesnzeit wird aus dem V-Club ein waschechter Wiesnclub. Beim Wiesn Clubbing erwartet die Party-Jünger eine Wahnsinns-Stimmung. Ja mei, wer ko der ko! Feiert zwischen Strohballen, unter überdimensionalen Lebkuchenherzen und blau-weißer Clubbing-Deko in Lederhosen und Dirndl! Erlebe das Feeling wie du es sonst nur in München bekommst!

Auftakt mit Ikke Hüftgold

Am 7. Oktober eröffnet Ikke Hüftgold erstmals das Wiesn Clubbing 2022! Als Kultfigur wird er in Mallorca bereits von seinen Fans gefeiert und geliebt. Wo er ist, ist die Party. Seine Lieder bringen die Menge zum kochen. Er begeistert und regt zum Mitmachen an. Ikke, der sich als Satirefigur wahrnimmt, macht nicht nur eine Show, sondern bringt das Mallorcafeeling direkt in den V-Club! Mit der Wiesn Welcome Action laden die heißen Wiesn Girls zum feuchtfröhlichen Bieranstich und eröffnen somit das Wiesn Clubbing! Mit der Wiesn-Fotowand sorgst du für unvergessliche Schnappschüsse mit dir und deiner Crew. Die reschesten Burschen messen ihre Kraft beim Wettnageln und Bierkrug stemmen. Belohnt wird die harte Arbeit schließlich mit einer heißen Dirndl Performance.

Freut euch auf die absolute Mallorca-Kultfigur © Ikke Hüftgold

Kärnt'n Gluat im Colloseum Mit ihren Titeln konnten die drei Musiker bereits bei der „Musiparade“ von „Radio Kärnten“ Erfolge erspielen. „Mit dem Titel ,Kärnt’n Gluat‘ sind sie drei Mal auf dem ersten Platz gelandet und waren acht Wochen in der Wertung“.

Tag 2 mit den Jungen Zillertalern

Kein Event, keine gute Party oder Festival, wo der typische „JUZI-Sound“ von Markus, Daniel und Michael das Publikum nicht in Partystimmung versetzt. Am 8. Oktober spielen die Jungen Zillertaler ihre größten Hits und versetzen den V-Club in absolute Wiesn-Stimmung!

Feier mit den Jungen Zillertalern im Wiesn Clubbing © Die Jungen Zillertaler

Tag 3 mit Lorenz Büffel

Der dritte Party-Tag, am 14. Oktober, startet mit “DÄPP DÄPP DÄPP JOHNNY DÄPP DÄPP DÄPP”. Die Hits von Lorenz Büffel sind echte Ohrwürmer und beim Feiern auf Mallorca und auch hierzulande nicht mehr wegzudenken. Sei dabei wenn Lorzenz Büffel mit seinem kompletten Hit-Aufgebot den V-Club zum brennen bringt!

Mit seinem Hit "Johnny Depp" bringt Lorenz Büffel die Menge zum toben © Lorenz Büffel

Tag 4 mit den Lausern

Den Abschluss des großen Wiesn Clubbings machen am 15. Oktober schließlich wahre Schlager-Legenden. Die Lauser feiern “Bis die Sunn aufgeht”. In ihren feschen Kilts bringen die jungen Musiker ihr weibliches Publikum regelrecht in Wallungen, daher verspricht auch der letzte Tag des Clubbings ein Highlight zu werden!