Jeder will sie haben! Freizeit-Spaß zum Verschenken: Hol dir deine JUMP DOME Gutscheine! Klagenfurt - Du bist auf der Suche nach dem perfekten Geschenk? Mit Gutscheinen für den JUMP DOME Klagenfurt machst du deinen Liebsten mit Sicherheit eine große Freude. Ein Besuch im größten Trampolinpark Kärntens macht nicht nur wahnsinnig viel Spaß sondern hält auch fit! Auf die Plätze, fertig, SPRING! Das Beste? Der JUMP DOME Klagenfurt hat 365 Tage im Jahr für dich geöffnet. von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) Werbung Da freut man sich! Ein Besuch im JUMP DOME bereitet allen gute Laune © JUMP DOME

Der JUMP DOME in der Magazingasse 14 bietet auf einer Fläche von 2.000 m² eine Vielzahl an Trampolin-Innovationen, Performance Trampoline, Freestyle Trampoline, ein Ninja Warrior Parcours, ein Big Air Bag mit Sprungturm und ein großer Airfloor. “Wir bieten Sport und Bewegung 365 Tage im Jahr zu jeder Wetterlage! Der JUMP DOME Funpark eignet sich perfekt für einen unvergesslichen Familienausflug. Es ist für jeden etwas dabei, egal ob Einsteiger, passionierter Jumper, Profisportler oder einfach Zuschauer, der sich gastronomisch verwöhnen lassen will – unser Motto ist: Jeder kann springen!”, erklärt Geschäftsführer Manuel Fritz.

Das Freizeit-Angebot im JUMP DOME richtet sich an alle Altersgruppen © JUMP DOME

Jeder kann springen

Mehr als 60 verschiedene Trampoline garantieren Groß und Klein viel Spaß und Action. “Eine Vielzahl an Trampoline erwartet die Besucher, wie zum Beispiel ein Wellen-Trampolin, das durchgehend geformt ist wie eine Welle und das es so bisher weltweit noch nicht gibt”, so Fritz. Der Kids Playground in Klagenfurt ist speziell für die Bedürfnisse der kleineren Besucher ausgerichtet. Kinder von 0 bis 8 Jahren freuen sich auf den Kids Playground mit zahlreichen Spielmöglichkeiten auf zwei Ebenen. Auf den verschiedenen Klettertürmen und Rutschen kann nach Herzenslust geklettert, geturnt und gerutscht werden.

Sport und Bewegung mit Spaß verbinden: Das ist die Mission von JUMP DOME © JUMP DOME

Schenke tolle Erlebnisse

Auf der Suche nach einem ausgefallenen Geschenk? Verschenke ein ganz besonderes Erlebnis: Einen Besuch in Kärntens No1 Trampolinpark! Mit dem JUMP DOME Geschenk-Gutscheinen habt ihr das perfekte Geschenk für jeden Anlass! Egal ob zum Nikolaus, zum Geburtstag oder Weihnachten, mit den Jumpdome-Gutscheinen verschenkt ihr Bewegung mit Fun-Faktor. Die Sprungzeiten sind dabei flexibel einlösbar. Die Gutscheine gelten für alle Aktivitäten und können auch bequem online gekauft werden. Mehr dazu hier.

Du hast bald Geburtstag? Wie wäre es mit einer Party im JUMP DOME? Verbringe deinen schönsten Tag des Jahres in Kärntens Trampolinpark Nr. 1 und lass dich von den Leckereien am prall gedeckten Geburtstagstisch verwöhnen. Buche hier deine Fete!

JUMP DOME Gutscheine machen jedem eine Freude © JUMP DOME

Das ganze Jahr über ein Highlight

Der JUMP DOME in Klagenfurt hat täglich, 365 Tage im Jahr von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit 120 Gratis-Parkplätzen, haben alle JUMP DOME Gäste genug Platz, um die ganze Familie, die Klasse oder den Verein mitzubringen. Dank der Top-Anbindungen bist du auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß aus der Innenstadt blitzschnell vor Ort! Fahre mit dem Bus einfach bis zur Haltestelle Bezirksgericht, oder marschiere in nur 8 Minuten vom alten Platz in die Magazingasse. Besser geht’s nicht!