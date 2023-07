Es kühlt ab Dienstag: Am Morgen vereinzelt Sonne, am Nachmittag kräftiger Regen Steiermark - In der Früh kann es ein wenig Sonne geben, am Nachmittag überwiegen wieder die Wolken und es Regnet kräftig. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Katharina Widmann

Am Dienstag kann in den östlichen Landesteilen der Steiermark am Morgen noch vereinzelt die Sonne raus blitzen. Sonst überwiegt von Beginn an dichte Bewölkung. Von Westen her breiten sich mäßige bis kräftige Regenschauer aus. Nach und nach kühlt es mit auflebendem Nordwestwind ab. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1800m Höhe. Am Abend bessert sich im Westen das Wetter. Die Temperatur erreicht maximal kühle 10 bis 15 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.