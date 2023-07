Kaltfront aus Westen Dienstag: Es gibt viel Regen, gegen Abend kommt in Oberkärnten die Sonne durch Kärnten - Die Kaltfront bringt morgens und nachmittags Regen. Am Abend kann sich in Oberkärnten jedoch die Sonne blicken lassen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © 5Min

Morgen Vormittag zieht aus dem Westen eine Kaltfront durch, welche in Kärnten großteils Regenschauer bringt. Am Nachmittag klingt dieser ab und es beginnt aufzulockern. In Oberkärnten kommt mancherorts sogar noch die Sonne heraus. Die Temperaturen kommen über 12 bis 15 Grad nicht hinaus.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.