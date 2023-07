Bis 2040 Klimarat mit fünf Kärntnern fordert Umsetzung von Klimazielen ein Kärnten - Kürzlich konnten Landeshauptmann Peter Kaiser und Klimaschutzreferentin Landesrätin Sara Schaar drei von insgesamt fünf Kärntner Vertretern des vom Klimaschutzministerium eingerichteten Klimarates in der Landesregierung begrüßen. Franz Zlanabitnig, Roland Peter und Hans Brenner überreichten den beiden den Endbericht des Klimarates. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) V. l. n. r.: Landesrätin Sara Schaar, Franz Zlanabitnig, Roland Heinz Peter, Hans Brenner, Landeshauptmann Peter Kaiser. © Büro LH Kaiser

Für die beiden Politiker sei mit den Ergebnissen aus dem Klimabericht der Auftrag an die Politik klar. “Diese Empfehlungen sind weitreichend und vorausschauend.” Schaar hat von Beginn an den Klimarat begleitet und es hat auch mehrere Termine mit den Kärntner Vertretern im Klimarat gegeben. “Die Forderungen, die der Klimarat erhebt, sind jede für sich ein Beitrag, um die Pariser Klimaziele zu erreichen”, so Schaar.

Klimaneutralität bis 2040

Franz Zlanabitnig, einer der Kärntner Vertreter im Klimarat, berichtete, dass es mit dem Endbericht alleine noch nicht getan sei. Die Umsetzung der Empfehlungen wird nun von einem eigens gegründeten Verein ständig eingefordert, um das Bewusstsein der Bevölkerung für den Klimaschutz weiterhin zu schärfen. Im Endbericht des Klimarates geht es um die Klimaneutralität bis 2040 und die Maßnahmen dazu, wie diese Neutralität zu erreichen sei. “Das Ziel waren Vorschläge zum Klimaschutz an die Politik, die umsetzbar, wirksam und sozial gerecht sind”, sagt Zlanabitnig. Hermann Krolopp, Roland Peter, Johann Brenner und Anna Jamritsch waren die weiteren vier Personen, die im Klimarat aus Kärnten vertreten waren.

Petition pocht auf Umsetzung der Empfehlungen

Begleitet wurde der Klimarat von einigen Wissenschaftlern. Mittels Petition, die noch bis Oktober online unterzeichnet werden kann, soll nun auch weiter auf die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates bestanden werden.