Sehr solide Held geschmiedet: Villacher holt sich Titel im Thai-Boxen Villach - Villachs Kampfsportschule Heldenschmiede rühmt sich mit dem ersten Weltmeister im Thaiboxen. Fünf Teilnehmer aus Villach holten sich am Wochenende dabei zweimal Bronze, einmal Silber und einmal Gold. Das nächste Event findet als Länderkampf, Kärnten gegen Salzburg, am 30. September um 18 Uhr im Volkshaus Landskron statt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) #GOODNews © Heldenschmiede



Letztes Wochenende, vom 23. September bis 25. September, fanden in Slowenien die World Martial Art Games 2022 statt. Sportler aus 29 Teams duellierten sich in den Disziplinen Kickboxen, Thaiboxen, K1 sowie weiteren Martial Art Künsten. Teams aus Österreich, England, Tschechien, Italien, Ukraine, Deutschland, USA, und der Türkei nahmen an der Weltmeisterschaft teil. Österreich – genauer genommen Kärnten – nahm an diesem Wochenende auch noch eine ganz besondere Rolle ein.

© Heldenschmiede

Zahlreiche Medaillen und Top-Platzierungen

Die Heldenschmiede aus Villach war mit fünf Kämpfern bei den WMAC angetreten und konnte einige Erfolge verzeichnen, wie uns Heldenschmiede-Gründer Sunny Clayton berichtete: “Amir Akhondzade kam auf Platz 4, der 16-jährige Fabio Stauder erkämpfte sich den dritten Platz, Heimo Rauter gewann ebenfalls Bronze, Mustafa Rezei holte sich Silber und der 2017 gekürte rumänische Meister Roland-Eduard Giszer gewann Gold und ist somit WMAC Amateur Weltmeister.” Am kommenden Wochenende geht der Kampf dann weiter. Diesmal ist es ein Länderkampf zwischen Kärnten und Salzburg. Das “Fight-Event des Jahres” findet am 30. September 2022 um 18 Uhr im Volkshaus Landskron statt.