Heimisch gut Im Citypark: Bauernmarkt mit Köstlichkeiten und Schmankerln aus der Region Graz - Jeden Freitag findet in der Fußgängerzone des CITYPARK von 10 bis 16 Uhr der Bauernmarkt statt und ist ein beliebter Treffpunkt für Feinschmecker und Genussmenschen. Unterschiedlichste Anbieter und Bauern aus der Region bieten saisonale und regionale Köstlichkeiten. Ab sofort wird das Sortiment durch Ziegenmilch-Produkte vom Albrecherhof aus Groß Sankt Florian sowie durch frischen Fisch vom »Gemisch« aus Passail erweitert. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © CITYPARK/ERWIN SCHERIAU

Der wöchentliche Bauernmarkt ist schon seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des CITYPARK und ein beliebter Treffpunkt der Kund:innen. Das bereits jetzt umfangreiche Sortiment reicht von frischem Brot, Getreide, Nudel, Eier und Mehlspeisen über unterschiedlichste Produkte vom Schwein, saisonalem Gemüse und Bio-Obst sowie Vorarlberger Käse bis hin zu Säften, Edelbränden, Likören, Marmeladen, Honig u.v.m.

Fisch & Ziegenkäse

Ab sofort erweitert der Albrecherhof aus Groß St. Florian das Angebot am Bauernmarkt mit Ziegen-Frisch-, Weich- und Schnittkäse in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen sowie Ziegenmilch und Joghurt. Und das „Gemisch“ aus Passail bietet frische Fischfilets – einen besonders geschmackvollen und umweltfreundlich produzierten Wels aus ressourcen-schonender Kreislaufwirtschaft. Zusätzlich gibt es geräucherten Wels und Aufstriche. “Den Bauernmarkt gibt es schon seit vielen Jahren und er ist ein beliebter Treffpunkt unserer Kund:innen. Das zeigt unsere starke Rolle als Nachversorger mitten in Graz. Wir freuen uns sehr über die feinen Ziegenkäseprodukte und den köstlichen Wels aus Passail, wodurch das Sortiment des Bauernmarkts perfekt ergänzt wird!“, freut sich Mag. Waldemar Zelinka über die Beliebtheit des Bauernmarktes und die Sortimentserweiterung.