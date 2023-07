US-amerikanischer Schauspieler Nächster Promi ließ es sich am Wörther­see gut gehen Maria Wörth - Ein jeder weiß: Der Wörthersee ist auch bei der Prominenz sehr begehrt. Erst kürzlich genoss auch der US-amerikanische Action-Schauspieler Chuck Norris die Vorzüge des Kärntner Sees. Fotos davon postete er in den sozialen Medien. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) Social Media © Bettina Nikolic

Mit „Missing in Action“ und „Walker, Texas Ranger“ wurde er berühmt, nun residierte er gemeinsam mit seiner Frau Gena am Wörthersee: Die Rede ist von niemand geringerem, als dem Kult-Schauspieler Chuck Norris. Er verbrachte kürzlich seine Zeit im VIVAMAYR Medical Health Resort in Maria Wörth und lobte das Luxushotel mit dem großzügigen Seegrundstück in den höchsten Tönen: “The services they provided to us were outstanding.“, schreibt er in den sozialen Medien und postete auch gleich einige Fotos von seinem Aufenthalt in Kärnten. Er wolle auf jeden Fall wiederkommen, betont er außerdem.