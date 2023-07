Feuerwehreinsatz

Vergessenes Tee­licht setzte Wasch­maschine in Brand

Spittal an der Drau - Am späten Montagabend, dem 26. September 2022, rückte die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau aus. Ein vergessenes Teelicht hatte einen Brand in einer Wohnung ausgelöst.

