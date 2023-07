Besser als das Original? Über 155.600 Aufrufe: Petutschnig Hons landet YouTube-Hit mit Layla-Cover Malta - Gemeinsam mit dem Kärntner Künstler Faia Salamanda landete der bekannte Kabarettist Petutschnig Hons einen YouTube-Hit. Als Vorlage diente die Party-Hymne "Layla". von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Social Media "La-la-la-la-la-la-la-Steyr" - Der neue Hit von Petutschnig Hons geht ins Ohr. © Sebastian Klampferer

Der Ballermann-Hit “Layla” sorgte in den Sommermonaten für Furore, wurde sogar auf einigen Festen verboten. Der Grund: Dem Schlager von DJ Robin und Schürze wird vorgeworfen, sexistisch zu sein – wir haben berichtet. Doch Wolfgang Feistritzer wäre nicht Petutschnig Hons, wenn er sich davon abschrecken lassen würde. Gemeinsam mit dem Gurktaler Musiker Faia Salamanda textete er den Sommerhit kurzerhand um und trifft damit wohl genau den Geschmack seiner Fans.

Über 155.600 Aufrufe auf YouTube

Denn anstelle von “Layla” besingt der Landwirt aus der Gemeinde Malta seinen “olten, grünen Steyr” und erzielte so bereits über 155.600 Aufrufe auf YouTube. Auch in den Kommentaren wird er für die neue Layla-Variante gelobt: “Wie geil! Danke Hans”, schreibt ein User, “Ich feier es!” eine andere. Was sagt ihr zum neuen Cover? Schreibt es uns in den Kommentaren auf Facebook.

Hier gibt’s die Layla-Parodie zum Reinhören: