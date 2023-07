Am 12. Oktober

Positiv Leiten: Marte Meo für den Familien­alltag

Graz - Es gibt viele Alltagsmomente in denen es wichtig ist, dass Eltern die Leitung übernehmen. In inspirierenden Filmbeispielen werden Möglichkeiten gezeigt, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, positive Erfahrungen in Leitungssituationen zu machen.

von Anja Mandler