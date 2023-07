"Die Störche brauchen unsere Hilfe!"

Storchen­station steht vor dem Aus: Petition soll Tier­wohl sichern

Steiermark - In der Storchenstation in Tillmitsch finden verletzte und kranke Tiere Zuflucht. Doch der wichtigen Organisation droht nun das Aus. "Die Storchenstation kann in der jetzigen Form leider nicht mehr so weitergeführt werden und wird mit 31. Dezember 2022 den Betrieb einstellen“, heißt es. Eine Petition soll helfen.

