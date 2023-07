Was sagt ihr dazu? Grüne-Gemeinde­rätin will "Lebens­raum Bahn­hofstraße" auch in Villach umsetzen Villach - Mit dieser Forderung sorgt die Grüne-Gemeinderätin Karin Herkner für Aufhorchen. Sie würde sich wünschen, wenn entlang der Draulände in Villach eine Zone der Begegnung am Beispiel des Pilotprojektes "Lebensraum Bahnhofstraße" entstehen würde. Einen entsprechenden Antrag will sie nun im Gemeinderat einbringen. Was sagt ihr dazu? von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) Debatte © Montage: Thomas Hude / Stadtkommunikation & GRÜNE Villach

Im Zuge des Pilotprojektes “Lebensraum Bahnhofstraße” wurde die Klagenfurter Bahnhofstraße im Sommer für den Kraftfahrzeug-Verkehr gesperrt – stattdessen versuchte man mit einladender Möblierung und einem facettenreichen Veranstaltungsprogramm Passanten in die Zone der Begegnung zu locken – wir haben berichtet. Ein ähnliches Projekt soll nun auch in Villach umgesetzt werden, so die Forderung der Grünen-Gemeinderätin Karin Herkner.

Entsteht bald Begegnungszone an der Draulände?

„Am Beispiel Lebensraum Bahnhofstraße in Klagenfurt sieht man, dass Städte Lebensräume und keine Parkplätze sein sollten. Mit all den neuen Gedanken rund um den neuen Markt, sollte auch unserer wunderschöne Draulände neu gedacht werden“, findet Herkner. Konkret soll rund um die Draulände und den Burgplatz zusammen mit Forschungspartnern ein Pilotprojekt nach Vorbild der Klagenfurter Bahnhofstraße erarbeitet werden. Einen diesbezüglichen Antrag will die Gemeinderätin am kommenden Freitag, dem 30. September 2022, bei der Sitzung des Villacher Gemeinderates einbringen.

Was sagt ihr dazu?

