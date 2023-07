Alkohol und Neugier als Motiv Grazer Brand­stifter auch für mehrere Einbrüche ver­antwortlich Graz - Wie berichtet, ermittelte die Grazer Polizei nach mehreren Brandstiftungen und Einbrüchen in der Innenstadt gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren. Die jungen Männer hatten sich der Polizei gestellt, nachdem öffentlich nach ihnen gefahndet worden war. Nun klärten Kriminalisten auch einen Einbruch in Salzburg, der offenbar auf das Konto der beiden Grazer geht. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Fahndung nach Brandstiftern und Dieben: Wer erkennt diese Täter?

Seit einer Serie an Straftaten in der Nacht auf Samstag, 17. September 2022, ermittelte die Grazer Kriminalpolizei gegen die beiden Männer. Dabei standen beide im Verdacht, einen Müllcontainer samt nahestehendem Kühlanhänger im Bereich Schlossbergplatz/Sackstraße in Brand gesetzt zu haben. In der unweit entfernten Sporgasse versuchten sie einen Kinderwagen sowie die Haupt-Gasleitung eines Wohnobjektes in Brand zu setzen – glücklicherweise ohne Erfolg. Auch für einen versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnobjekt (Sporgasse) sowie den Einbruch in das öffentliche WC am Grazer Hauptplatz sollen die Männer in jener Nacht verantwortlich gewesen sein. Dabei erbeuteten sie Münzgeld in geringer Höhe.

Weitere Straftaten geklärt

Wie die weiteren Ermittlungen nun ergaben, gehen offenbar auch zwei Diebstähle in derselben Nacht auf das Konto der Grazer. Dabei stahlen sie ein Paar Laufschuhe aus dem offenen Kofferraum eines abgestellten Pkw in der Hofgasse. In einem Innenhof entwendeten die Täter schließlich das Objektiv eines dort abgestellten Projektors. Beide Gegenstände stellten Polizisten im Rahmen der Ermittlungen bei den Tatverdächtigen sicher.

Spurentreffer: Auch Einbruch in Salzburg geklärt

Die erkennungsdienstliche Behandlung bzw. die Abnahme von Fingerabdrücken überführte die beiden Grazer nun auch hinsichtlich eines Einbruchs im rund 220 Kilometer entfernten St. Johann im Pongau/Salzburg. Demnach brachen die Männer im Rahmen eines Skiausflugs Mitte März dieses Jahres dort in eine Almhütte ein. Polizisten aus Salzburg hatten daraufhin eine Spurensicherung vorgenommen, welche nun zu einem „Treffer“ bzw. zur Klärung der Tat führte.

Alkohol und Neugier als Motiv

Beide Tatverdächtigen zeigten sich bei ihren Einvernahmen überwiegend geständig. Sie gaben an, die Taten unter Alkoholeinfluss und aus Neugier begangen zu haben. Den entstandenen Sachschaden in der Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro wollen die bislang unbescholtenen Männer nun wieder gutmachen. Beide werden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.