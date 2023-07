Das Unternehmen wurde schon 1877 von Robert und Hilda Rotter in Mährisch Schönberg im heutigen Tschechien gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es im Oktober 1956 in Klagenfurt wiedereröffnet. 2000 stieg Johannes Rotter als Geschäftsführer ein und übernahm 2014 als Fleischermeister den Betrieb. Derzeit sind in der Fleischhauerei Rotter in der Herrengasse und am Benediktinerplatz 14 Vollzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beschäftigt.