Landeschemiker hinzugezogen Schaum in der Lavant: Schadstoff­austritt wurde vermutet Wolfsberg - Dienstagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion St. Getraud zur Lavant alarmiert. Aus vorerst unbekannter Ursache hatte es in dem Fluss zu schäumen begonnen. Ein Schadstoffaustritt wurde vermutet und sogar der Landeschemiker hinzugezogen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Georg Bachhiesl

Mittlerweile konnte geklärt werden, weshalb es in der Lavant plötzlich zu schäumen begonnen hatte, wie ein Beamter der Polizeiinspektion St. Gertraud im Lavanttal gegenüber 5 Minuten bestätigte. “Bei der Firma ‘Mondi’ in Frantschach wurde am Vormittag ein Druckdiffusor gereinigt. Infolge einer undichten Absperrarmatur gelangte dabei eine noch unbestimmte Menge an Waschfiltrat über das Oberflächenkanalnetz der Papierfabrik in die vorbeifließende Lavant”, so der Polizist.

Polizei: “Waschfiltrat ist ungefährlich”

Aufgrund des Sauerstoffgehaltes im Wasser der Lavant, habe es daraufhin zu schäumen begonnen. Doch der Beamte kann beruhigen: “Ersten Informationen zufolge ist das Gemisch unbedenklich, es baut sich in den nächsten Stunden automatisch ab.” Ein Fischsterben oder eine Beeinträchtigung der Umwelt konnten nicht festgestellt werden. Vorsichtshalber wurden an verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen, welche im Umweltlabor der Kärntner Landesregierung untersucht und ausgewertet werden.