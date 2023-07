Polizei ermittelt Geld gestohlen: Diebe brachen in Tennis­club ein Bad St. Leonhard - Aus dem Vereinshaus eines Tennisclubs wurde in der Nacht auf Dienstag Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (36 Wörter) © 5min.at

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in das Vereinshaus eines Tennisclubs in Bad St. Leonhard ein. Daraus stahlen sie Bargeld in unbekannter Höhe. “Die Gesamtschadenssumme ist derzeit nicht bekannt”, so die Polizei.