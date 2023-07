Neue Kampagne soll helfen Billa-Chef zu Übergriffen am Arbeitsplatz: "Nicht hinzu­nehmen!" Kärnten - Ab Ende September 2022 setzt sich BILLA Kärnten und Osttirol gemeinsam mit EqualiZ für mehr Respekt, Fair Play und Gewaltfreiheit ein. Dazu gehört, dass sich Filialleiter sowie Mitarbeiter zu unterschiedlichen Gewaltaspekten fortbilden. Auch Infoflyer für Kunden liegen auf. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) © EqualiZ – Gemeinsam vielfältig!, Klagenfurt 2022

Verbale, psychische, sexualisierte und körperliche Übergriffe haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im ersten Lockdown rückte zunächst vor allem die häusliche und familiäre Gewalt an Frauen und ihren Kindern in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Bald folgten jedoch auch Berichte über Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen, welche von der Zunahme an Aggressivität und Übergriffen am Arbeitsplatz sprachen. Betroffen waren und sind vor allem jüngere und weibliche Beschäftigte. “Gewalt passiert mitten unter uns und in allen sozialen Schichten. Obwohl die Betroffenen oft massives Leid erfahren, schweigen sie. Eine Tatsache, die nicht hinzunehmen ist”, betont Kurt Aschbacher, Vertriebsdirektor in Kärnten und Osttirol. Er freue sich daher sehr, dass mit dem Projekt „Yes We Do – Fair Play: Dienstleistung ohne Über- und Untergriffe“ ein Zeichen bei Billa in Kärnten und Osttirol gesetzt werde.

Weiterbildungen für Mitarbeiter

In Kooperation mit der Initiative Yes We Do – FAIR PLAY: Dienstleistung ohne Über- und Untergriffe von EqualiZ-Gemeinsam vielfältig setzt BILLA Kärnten und Osttirol von Juni bis Oktober 2022 Weiterbildungen für Mitarbeiter in Ergänzung zu bereits implementierten Angeboten um. Ziel dieser Maßnahmen ist es, sich im Team bei Belästigungen und Übergriffen gegenseitig unterstützen und stärken zu können – am Arbeitsplatz, darüber hinaus aber auch im privaten Umfeld.

Online-Veranstaltungen zu Gewalt an Frauen

Filialleiter aus den unterschiedlichen Bezirken nahmen im Juni an Online-Veranstaltungen zu Gewalt an Mädchen und Frauen teil. Ende September und im Oktober folgen Seminare für Filialmitarbeiter. Mit Plakaten, Postkarten und Infoflyern, erstellt von EqualiZ, wendet sich BILLA ab Ende September außerdem mit einer Kampagne an die Kunden in den Filialen.