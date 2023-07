Vertrag in England Riesenrad kommt heuer nicht zurück nach Villach Villach - Das Riesenrad ist tot, es lebe der Wunderwald. Weil der holländische Betreiber des Riesenrades bereits einen zwei Jahresvertrag mit Edinburgh (Schottland) abgeschlossen hat, werden die Villacher auch in den nächsten Jahren auf das weihnachtliche Riesenradfahren verzichten müssen. Dafür soll es im Wunderwald am Areal des Parkhotels eine Überraschung geben. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © 5min.at



Obwohl der Besitzer des Riesenrades noch im Frühjahr erklärte, gerne wieder in der Weihnachtzeit nach Villach zu kommen, dürfte er es sich letztlich anders überlegt haben und stellt sein Gerät nun in Schottland auf, bestätigt Sandra Staber-Gajsek aus dem Stadtmarketing. Dafür soll es im Wunderwald am Areal des Parkhotels eine Überraschung geben. Nach zweijähriger Pause soll er heuer wieder bespielt werden. In welcher Form ist allerdings noch Gegenstand von Verhandlungen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Krampuslauf findet heuer statt

Fixiert wurde auch die Eröffnung des Villacher Adventsmarktes, so Staber-Gajsek. Diese soll heuer am 18. November 2022 erfolgen. Ebenfalls wieder stattfinden wird der traditionelle Villacher Krampuslauf. Dieser geht heuer am 2. Dezember über die Bühne.