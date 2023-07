Nach Turbolenzen Arche-Noah Vorstand von Schieds­gericht abgesetzt Graz - Der Wirbel im Grazer Tierheim "Arche Noah" scheint kein Ende zu finden. Zuletzt sorgte eine Generalversammlung vor wenigen Monaten für Aufregung. Nun entschied ein Schiedsgericht endgültig über die Absetzung des Arche Noah Vorstandes. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) © Aktiver Tierschutz Austria - Arche Noah

Das heurige Jahr verlief für die “Arche Noah” bisher turbulent. Zunächst wurden dem Tierheim Untreue, Tierquälerei und Nötigung vorgeworfen, 5 Minuten berichtete. Daraufhin kam es zu einer Hausdurchsuchung. Die schweren Vorwürfe konnten jedoch widerlegt werden. Es wurden keine Spenden missbraucht.

Vorstand abgesetzt

Auch bei einer Generalversammlung im Frühjahr kam es zu Diskussionen. So soll der Vorstand die Versammlung ohne den dafür nötigen Mehrheitsbeschluss einfach abgebrochen haben, wie Medien berichten. Der Grund: Ein Vorstandsmitglied soll eine Gegenkandidatin zur Obmanns-Wahl vorgeschlagen haben. Laut einer Schiedsrichterin sei der Abbruch jedoch rechtswidrig gewesen. Das Schiedsgericht entschied sich daraufhin für die Absetzung des Vorstandes. Ein stellvertretender Vorstand soll nun vorerst eingesetzt werden, um die Geschäftsfähigkeit des Vereins zu erhalten.

Verein soll in “ruhiges Fahrwasser” gebracht werden

Das Tierheim selbst bezog bereits Stellung zu der aktuellen Lage. “Heute morgen fand eine gemeinschaftliche Sitzung von Vertretern des Vereins Aktiver Tierschutz Austria statt. Vorrangig ging es dabei darum, den Verein aus den Turbulenzen der letzten Monate in ein wieder ruhiges Fahrwasser zu bringen. Dies geschah vor allem unter dem Aspekt des Tierwohls, um alle Arche-Tiere weiterhin bestmöglich versorgen zu können und den Mitarbeitern und dem Verein eine Zukunft nach einer bereits 40 Jahre bestehenden Geschichte zu bieten”, heißt es in einer Aussendung am Dienstagvormittag.

Der bis zur nächsten Generalversammlung aktive Vorstand besteht aus: Obmann Dr. Michael Yigiter, Obmann Stv. DI Nina Saufüssl, Kassier Elke Descovich-Jentsch und Kassier Stv. Mag. Katharina Gründl.