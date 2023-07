Teelichter-Ofen Dieser TikTok-Trend geht viral: Leere Tontopf-Regale in Kärnten Kärnten - Die Temperaturen sinken, die Heizkosten steigen. Derzeit geht ein TikTok-Trend ganz nach dem Motto "Heizen ohne Storm" viral: Der "Teelichter-Ofen". Die einzelnen Teile dafür gibt es im Baumarkt - manche davon sind sogar schon ausverkauft. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © 5min.at

Das Thema Heizen sorgt derzeit immer wieder für Schlagzeilen – nicht zuletzt aufgrund der steigenden Kosten. Ein TikTok-Trend behauptet jetzt, in dieser Hinsicht Abhilfe schaffen zu können. Egal auf welcher Social Media Plattform man online ist, überall scheinen wieder Videos des sogenannten “Teelichter-Ofens” aufzutauchen – und bekommen hunderttausende Klicks. Eines der Videos findest du zum Beispiel hier.

Manche Bauteile schon ausverkauft

Natürlich findet man in den Videos auch Anleitungen zum Nachbauen. “Heizen ohne Strom”, lautet dabei das Motto. Ob die kleinen “Öfen” wirklich als Heizersatz verwendet werden können, ist natürlich fraglich. Nichts desto trotz scheint der Trend auch in Kärnten einen großen Anklang zu finden. Einige Bauteile, die man dafür benötigt, sind in Baumärkten aktuell vergriffen. “Ich war gestern bei OBI und die Muttern, Stangen und Scheiben in der Größe M10, die man für den Ofen benötigt, sind alle ausverkauft”, erzählt eine junge 5 Minuten Leserin aus Klagenfurt.

Achtung: Möchtest du den Teelicht-Ofen selbst nachbauen, ist natürlich Vorsicht geboten. Behalte die Teelichter ständig im Auge, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

Auch in Villach scheint sich der Trend bemerkbar zu machen. “Wir haben tatsächlich zur Zeit eine größere Nachfrage nach Tontöpfen welche die letzten Jahre im Herbst eher zurückhaltend gekauft wurden. Noch haben wir einiges da, vereinzelt sind wir jedoch schon ausverkauft”, bestätigt die Marktleitung der OBI-Filiale in Villach auf Anfrage gegenüber 5 Minuten. Doch keine Sorge, es wurde bereits nachdisponiert. “Wir schätzen das wir in den nächsten zwei Wochen die Lieferung bekommen.”