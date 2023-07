Stadtparteitag beschlossen Misstrauensvotum: Kampf um die Grazer FPÖ-Spitze Graz - Bei der gestrigen Stadtparteileitungssitzung der FPÖ Graz wurde ein außerordentlicher Stadtparteitag beschlossen. Dort sollen die Weichen gestellt werden, um das „System Eustacchio“ endgültig der Vergangenheit zu übergeben. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (285 Wörter) Wahlkampfstand der FPÖ Graz © Büro Schönbacher

Noch immer hält der Finanzskandal rund um den ehemaligen Vizebürgermeister Eustacchio die FPÖ Graz in Atem. Claudia Schönbacher sei nun angetreten, um die Weichen für eine neue und vor allem transparente freiheitliche Politik zu stellen. Um damit so viele Strömungen wie möglich innerhalb der FPÖ Graz zur konstruktiven Mitarbeit einzuladen und ihnen entsprechenden Gestaltungsraum einzuräumen, wurde für Axel Kassegger das Amt des geschäftsführenden Stadtparteiobmannes geschaffen. Die sogenannte Doppelspitze kann mit gestern aber wohl als gescheitert bezeichnet werden.

Misstrauensvotum gegen Schönbacher

Da der Druck des Eustacchio-Lagers bei Voranschreiten der Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft immer größer geworden ist und Parteichefin Claudia Schönbacher durch die Vertreter des Eustacchio-Lagers das Misstrauen ausgesprochen wurde, hat sich die Stadtparteileitung dazu entschlossen, die Führungsfrage endgültig durch die Abhaltung eines außerordentlichen Stadtparteitages zu klären. „Gestern wurde mir bei der Stadtparteileitung mit einer Mehrheit von 15 zu 10 Stimmen das Misstrauen ausgesprochen. Es ist festzuhalten, dass die Verhältnisse in der Stadtparteileitung – die noch mit einem erheblichen Teil mit Eustacchio-Getreuen besetzt ist – in keiner Weise die Wünsche und Visionen der Mehrheit der freiheitlichen Mitglieder in Graz widerspiegeln. Daher ist die logische Konsequenz, die Führungsfrage der FPÖ Graz bei einem außerordentlichen Stadtparteitag zu klären“, so FPÖ-Chefin Claudia Schönbacher.

Am Stadtparteitag sollen nun klare Verhältnisse geschaffen werden. „Ich stehe für Sauberkeit und werde mit ordnender Hand weiter die Partei führen. In der Zwischenzeit habe ich mir das Vertrauen der Leute erarbeitet und gehe daher von einer klaren Mehrheit aus, die mich mit den notwendigen Vollmachten ausstattet. Bis dorthin führe ich die Geschäfte der FPÖ Graz wie gehabt“, so die FPÖ-Chefin.