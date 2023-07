Für den Ernstfall Land Kärnten unterstützt Bauern­höfe bei Notstrom­versorgung Klagenfurt - Stromausfälle etwa nach schweren Unwettern sind keine Seltenheit mehr. Bereits wenige Stunden ohne Strom können aber gerade für landwirtschaftliche Betriebe verheerende Folgen haben – sei es in der Lebensmittelverarbeitung oder in der Nutztierhaltung, wenn Belüftungen oder die Wasserversorgung ausfallen und dadurch Tiere sterben können. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © pexels

Damit sich Landwirte für den Ernstfall rüsten und auch in Krisenzeiten die regionale Lebensmittelversorgung aufrechterhalten können, hat Agrarreferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP) im Herbst 2021 eine Förderinitiative von Elektroumbauten für Notstromaggregate auf Bauernhöfen gestartet. „Mithilfe dieser Förderung konnten sich rund zwölf Prozent der Kärntner Betriebe auf einen längerfristigen Stromausfall vorbereiten“, betont der Agrarreferent. Binnen kürzester Zeit waren die ersten 100.000 Euro aufgebraucht, nach mehrfacher Aufstockung der Mittel wurden am Ende der Aktion schließlich mehr als 850.000 Euro an über 1.200 Bauernhöfe ausbezahlt. Ziel aber sei es, noch mehr Kärntner Bauernhöfe auf einen langfristigen Stromausfall vorzubereiten, so Gruber.

1,3 Millionen Euro für Notstrom

Da das Interesse an der Risikovorsorge ungebrochen ist, wurde in der Regierungssitzung heute, Dienstag, die Verlängerung der Aktion beschlossen. „Es steht nun nochmals eine halbe Million Euro aus dem Agrarreferat zur Verfügung, die Initiative wird bis März 2023 verlängert“, sagt Gruber. Insgesamt werden damit über 1,3 Millionen Euro in die Notstromversorgung auf Bauernhöfen investiert. „Das ist gleichzeitig ein Beitrag zur Absicherung der regionalen Lebensmittelversorgung und Versorgungssicherheit, für die die Produktion aus der heimischen Landwirtschaft unerlässlich ist.“

Förderung

Abgewickelt wird die Förderung als Direktzuschuss an die landwirtschaftlichen Betriebe in der Höhe von 700 Euro. Unterstützt wird nicht der Ankauf von Notstromaggregaten, sondern die Umrüstung und technische Adaptierung der Elektroinstallation zur Einbindung der Notstromversorgung in das Hausleitungsnetz. Die Umbauten sind daher nur förderwürdig, wenn sie von befugten Elektrounternehmen vorgenommen werden. Das Antragsformular kann unter www.landwirtschaft.ktn.gv.at/News abgerufen werden, die Antragsstellung erfolgt per E-Mail an [email protected].