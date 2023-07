Vor allem in höheren Lagen Frau Holle besucht auch wieder Kärnten: So viel Schnee wird es diese Woche geben Kärnten - Heute und in den nächsten Tagen soll Frau Holle wieder mit einer Ladung Schnee in Österreich vorbeischauen. Wir haben bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nachgefragt, was das denn dann für Kärnten bedeuten könnte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) So sieht es heute am Mölltaler Gletscher aus. © Screenshot / Fotowebcam.eu / Mölltaler Gletscher

“Heute hat es bereits ein wenig geschneit”, weiß ein Experte der ZAMG im Gespräch mit 5 Minuten. Neun Zentimeter seien es am Sonnblick in 3.000 Metern Höhe gewesen. “Aber auch der Dobratsch wurde beispielsweise ein wenig angezuckert.” Für morgen prognostiziert er dann eher trockenes Wetter, weiterer Schnee sollte also nicht unbedingt kommen.

20 bis 30 Zentimeter Neuschnee am Sonnblick Ende der Woche

Spätestens am Donnerstag und Freitag ist aber wieder ein wenig Schnee angesagt. Vor allem in höheren Lagen, wie am Sonnblick, könnte es dann auch schon deutlich mehr werden. “Prinzipiell wird die Schneefallgrenze aber eher ansteigen, im Norden auf 2.000 Meter, im Süden auf 2.300 bis 2.400 Meter, dort werden also nur die höchsten Berge wirklich etwas abbekommen”, so der Experte weiter. Der Sonnblick aber könnte durchaus 20 bis 30 Zentimeter draufbekommen in diesen zwei Tagen. “Ansonsten sind die Niederschlagsmengen aber nicht so gravierend.”