Experte berichtet

16 Wölfe in Kärntens Wäldern: "Nicht bei jedem toten Tier findet man Wolfs-DNA"

Kärnten - 16 Wölfe sind dieses Jahr in den Kärntner Wälder unterwegs, um fünf Stück mehr als im Vorjahr. Diese vorläufige Bilanz zog jetzt der Kärntner Wolfexperte Roman Kirnbauer von der Kärntner Landesregierung auf Anfrage von 5 Minuten. "Wir haben fast in jedem Bezirk einen Wolf", so Kirnbauer. Rätsel gibt noch immer ein Kalbskopf auf, der, wie berichtet, in Malta in der Nähe des Anwesens von Petutschnig Hons aus Schlatzing gefunden wurde.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (223 Wörter)