Am Donnerstag Demo in Graz sorgt für An­­hal­tun­gen bei Bus & Bim Graz - Wegen einer Versammlung zum Thema „Monatliche Demonstration gegen Femi(ni)zide“ kommt es am Donnerstag, 29. September 2022, zwischen 18 und 19 Uhr, zu kurzen Anhaltungen bei Bus und Bim. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) Das Angebot der Grazer Linien gilt jetzt bis Ende September © 5min.at

In der Zeit kommt es zu einer kurzfristigen Anhaltung der Buslinie 67 in der Belgiergasse sowie der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 im Bereich Südtiroler Platz bis Roseggerhaus. Weiters zu Anhaltungen der Buslinien 40 und 67 in der Volksgartenstraße. Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr am Griesplatz, Ecke Griesgasse. Ab 18.00 Uhr bewegt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse – Südtiroler Platz – Annenstraße bis Roseggerhaus und weiter in die Volksgartenstraße und trifft um ca. 18.40 Uhr am Lendplatz ein.