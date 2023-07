willhaben-Check Dirndl so begehrt wie noch nie: Dieser steirische Bezirk ist die Trachten-Hochburg Steiermark - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, in der zahlreiche Veranstaltungen ausfallen mussten, ist die Vorfreude auf Festzelt-Stimmung, Schlagerhits und die passende Gelegenheit, sich in Tracht zu kleiden, bei vielen ÖsterreicherInnen groß. Mit 3,4 Mio. Stichwortsuchen hat sich heuer die Nachfrage nach Dirndln auf willhaben gegenüber den Vorjahren verdoppelt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) willhaben Trachten-Check: Das Dirndl ist so begehrt wie noch nie © willhaben

Ob Dirndl, Lederhose oder traditionelles Kostüm – wer für das Veranstaltungs-Comeback noch das passende Ensemble sucht, kann in diesen Tagen auf willhaben sein Glück finden. Allein in diesem Jahr sind auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz bis Mitte September mehr als 350.000 Anzeigen zu Damentrachten online gegangen, knapp die Hälfte davon Dirndl. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres waren es mit rund 300.000 Anzeigen im Trachten-Segment deutlich weniger.

Doppelt so viele Suchanfragen

Ebenso wie das Angebot zeigt jedoch auch die Nachfrage, dass Österreich wieder Lust darauf hat, Tracht zu tragen: Und so wurden auf willhaben zwischen Jänner und Mitte September 2022 sage und schreibe 3,4 Millionen Stichwortsuchen rund um das Dirndl verzeichnet – rund doppelt so viel, wie im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Zwischen Anfang August und Anfang September 2022 war das Dirndl laut willhaben-Plattformdaten gar das meistgesuchte Stichwort in der Kategorie „Damenmode“.

63 Euro für ein Dirndl, 142 Euro für die Lederne

Sowohl Trachtenmode, als auch das Dirndl im Speziellen, sind so vielfältig wie Österreich selbst. Je nach Anlass und Belieben kleidet sich Frau in ein klassisches Ausseer Dirndl, ein modern interpretiertes Designer-Trachtenkleid von Lena Hoschek oder gar in ein rar gewordenes Original, wie zum Beispiel eine handgefertigte Lechtaler Festtagstracht. Besonders beliebt sind bei willhaben-UserInnen die großen Klassiker unter den Trachtenmarken: Krüger, Gössl, Ausseer, Rettl, Mothwurf oder Pleamle. Im Durchschnitt kostet ein Dirndl in neuwertigem Zustand auf willhaben heuer rund 63 Euro. Wer in diesem Jahr auf der Suche nach Lederhosen ist, findet auf willhaben auch in diesem Bereich ein vielfältiges Angebot vor – im Schnitt wird das Paar in neuwertigem Zustand für 142 Euro angeboten. Äußerst gefragt sind dabei Exemplare aus Hirschleder sowie Lederne der Marken Meindl, Gössl, Rettl, Pleamle und Ausseer.

Die Trachten-Hochburgen

Ganz Österreich dirndlt auf – doch in welchen heimischen Regionen ist die Tracht besonders populär? Gemessen an der Menge an Trachten-Anzeigen pro Einwohnerin ab 19 Jahren zeichnet sich ab, dass sich die Steirerinnen, die Oberösterreicherinnen und die Salzburgerinnen am liebsten in Tracht kleiden.