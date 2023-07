Bis zu 15 Grad Wetter­prognose: Der Mittwoch wird sonnig, aber kühl Kärnten - Am Mittwoch kommt die Sonne wieder etwas zum Vorschein. Doch auch vor dem Regen bleiben wir nicht verschont. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad - für die Jahreszeit bleibt es also kühl. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © 5min.at

“Am Mittwoch scheint nach Auflösung regionaler Nebelfelder nur vorübergehend etwas die Sonne, bald machen sich von Westen her wieder dichtere Wolken bemerkbar”, sagt die ZAMG voraus. Meist bleibt es in Kärnten aber trocken. “Am ehesten ist gegen Abend im Lesachtal und im Grenzbereich zu Osttirol etwas Regen möglich”, so die Wetterexperten. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad bleibt es für die Jahreszeit etwas zu kühl.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.