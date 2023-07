In der Nacht auf heute Einbrecher klauen Alkohol und Schmuck aus Bistro Frantschach-St.Gertraud - Einbrecher haben in der Nacht auf heute aus einem Bistro in Frantschach-St. Gertraud Schmuck und Spirituosen gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (50 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Derzeit noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf den heutigen Dienstag, den 27. September, in ein Bistro in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud eingebrochen. Dort haben sie dann sowohl zahlreichen Schmuck als auch Spirituosen gestohlen. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.