Wo ist die Pizza am besten? Falstaff sucht wieder die beste Pizzeria des Landes Kärnten - Ab kommenden Montag, den 3. Oktober, kann man bei Falstaff wieder für seine liebste Pizzeria abstimmen. Es wird der Nachfolger der Pizzeria Dobner aus Villach gesucht, die im Juni dieses Jahres nach 34 Jahren zugesperrt hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Wer kann den Spitzenplatz in Kärntens Pizzeria-Ranking von der Pizzeria Dobner übernehmen? Diese Frage stellt “Falstaff” ab kommenden Montag der Community. Da, wie Falstaff berichtet, über 91 Prozent der Österreicher zumindest einmal pro Monat Pizza essen, sollte es also nicht an einer hohen Anzahl abgegebener Stimmen mangeln.

Lieblings-Pizzeria kann schon nominiert werden

Ab 3. Oktober kann man zwischen den zehn beliebtesten Pizzerias wählen und die Stimme für sie abgeben. Doch schon jetzt kann man ein Restaurant nominieren, von dem man will, dass es unbedingt in der Abstimmung mit dabei ist. Die zehn Meistgenannten schaffen es dann in das am Montag beginnende Voting zur besten Pizzeria/Pizza des Landes.